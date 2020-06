A zombi piacok veszélyeire figyelmeztet a sztárközgazdász

A ’’zombi piacokra’’ figyelmeztetett Mohamed El-Erian, az Allianz vezető gazdasági tanácsadója, aki a jegybanki élénkítő intézkedések piactorzító hatásainak veszélyeire hívta fel a figyelmet. A szakértő a zombi piacokkal kapcsolatban megjegyezte, szerinte még nem tartunk itt, de közeledünk hozzá.

Mohamed El-Erian nem csupán a ’’zombi’’ társaságokra, de a ’’zombi piacokra’’ is figyelmeztetett, az Allianz vezető gazdasági tanácsadója szerint óvatosnak kell lennünk a zombi piacokkal kapcsolatban, bár szerinte még nem tartunk itt, de közeledünk hozzá.

A zombi cégek hitelt felvéve működnek tovább, annak ellenére, hogy nem képesek visszafizetni adósságukat. A rekord alacsony kamatok hozzájárultak az ilyen cégek számának növekedéséhez az elmúlt évtized során. El-Erian szerint ezek megfosztják a gazdaságot a dinamizmusától, félreallokálják az erőforrásokat, lehet, hogy ma életben kell tartani őket, de ennek meglesz az ára.

El-Erian kiemelte, hogy a zombi piacok akkor fordulhatnak elő, ha a központi bankok a Fedhez hasonlóan folytatják az eszközárak felhajtását, amely nyomán a piacok nem képesek a hatékony tőkeallokációra. A szakértő szerint a zombi piacok teljesen félreárazottak és teljesen eltorzítottak, amelynek oka az El-Erian szerint, hogy a döntéshozók vélekedése szerint a piacokat mindenféle módon támogatni kell.

A Fed korábban történelmi lépést jelentett be, amelynek keretében az amerikai jegybank kész korlátlan kész állampapírokat és jelzálogleveleket vásárolni, biztosítva ezzel a pénzügyi piacok sima működését a koronavírus-válság közepette. A Fed tegnap azt is bejelentette, hogy elindítja az egyedi vállalati kötvények vásárlását. A Fed agresszív lépései is segítették a részvénypiacokat az év eleji esések ledolgozásában, az S&P500 március 23-a óta közel 40 százalékkal került feljebb, a Fed akkor jelentette be először, hogy vállalati kötvényeket is vásárol majd.

El-Erian szerint a Fed lépései ’’win-win’’ mentalitást hoztak létre a részvénypiacokon, miután sok kereskedő számít arra, hogy a jegybank tovább folytatja eszközvásárlásait és a Fed akár részvényeket is vehet annak érdekében, hogy a pénzügyi válságot megakadályozza. El-Erian szerint a piacon sokan vélekedhetnek úgy, hogy ha a Fed kész bóvli kötvényeket venni, akkor kész lehet majd részvényeket is vásárolni, elvégre a Fed legkevésbé sem szeretne se egy pénzügyi válságot, ami tovább rontana a gazdaság helyzetén. Szerinte a piac érzi, hogy gyakorlatilag túszként tartja fogva a Fedet.

