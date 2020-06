Arra figyelmeztet a Hertz, hogy értéktelenné válhatnak a részvényei

Nem szokványos lépésre szánta el magát a Hertz, hiszen részvénykibocsátással kíván tőkét bevonni, mint egy utolsó mentsvárként a teljes csőd elkerülésére. A cég azonban figyelmeztette a hamarosan esedékes részvénykibocsátásának potenciális vevőit, hogy értéktelenné válhatnak a részvények.

A Hertz hétfőn arról számolt be, hogy 500 millió dollár értékben bocsát ki részvényeket, a bejelentésben viszont azt is közölték, hogy a részvények lényegében értéktelenek lesznek, ha a cég nem tudja teljes mértékben kifizetni a kielégítési sorrendben előrébb álló hitelezőit. Ez pedig a cég szerint csak akkor történhet meg, ha koronavírussal való küzdelemben fordulat áll be, valamint jelentős változás következik be az utazási trendekben.

Az USA delaware-i csődbírósága múlt pénteken engedélyezte, hogy a Hertz egymilliárd dollár értékben bocsájtson ki részvényeket, mint egy utolsó erőfeszítésként, hogy a cég előnyére fordítsa a rendkívül volatilis részvényárfolyamát.

A részvénykibocsátás egyébként egy elég ritka lépés olyan cégek esetében, amelyek Chapter 11 csődeljárás alatt állnak, mivel a részvényesek az utolsók a sorban, akik felé az adott cég kötelezettséget teljesít. Először a kötvényesek kapnak kifizetést, mivel a hitelezők élveznek prioritást a csődeljárások során.

Ami szintén elég ritka jelenség, az a volatilitás, amely a Hertz részvényeit jellemezte az elmúlt egy hónapban, még úgy is, hogy csődvédelmet kért a cég május 22-én. A Hertz árfolyama május 26-án érte el a mélypontot 40 centnél, a hétfői záróár pedig 1,88 dollár volt, tehát 370 százalékot emelkedett azóta az árfolyam. A napon belüli 20-30 százalékos elmozdulások egyáltalán nem ritkák a Hertz esetében.

(CNBC)

Címlapkép: Cindy Ord/Getty Images