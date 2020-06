Biztosítások koronavírus után: megérkeztek az új idők új dobásai

Gyökeres változásokat hozott a magyar biztosítók működésében a koronavírus-járvány, példátlan módon felgyorsítva a digitalizációt. A biztosítók egy része úgy tapasztalja, hogy ennek köszönhetően nem esett vissza náluk jelentősen az értékesítés. A jól teljesítők közé tartozik a Signal Iduna is, amelynek elnök-vezérigazgatóját, Csata Dénest a teljesen digitalizált biztosításkötésről és a társaság új, diverzifikált eszközalapjairól is kérdeztük.

Portfolio: Hogy látja, mi a koronavírus-járvány három legfontosabb hatása a magyar biztosítási szektorban?

Csata Dénes: Ha visszatekintünk az elmúlt 3 hónapra, azt látjuk, hogy a járvány egyik napról a másikra gyökeresen megváltoztatta a biztosítók működését. Mi még a kijárási korlátozás előtt léptünk és kezdtük meg az otthoni munkára való átállást, amit két héten belül gyakorlatilag 100%-os mértékben sikerült végrehajtanunk. Nem volt mód személyes tanácsadásra, ügyintézésre, viszont az ügyfelek érdeklődése érthető módon a szokásoshoz képest is megugrott, így az online kommunikációs csatornák bevetése elengedhetetlen volt.

A teljes üzletmenetet rendkívüli gyorsasággal át kellett állítani otthoni munkavégzésre, eszközöket kellett biztosítani csapatunk számára.

Még a személyes tanácsadást preferáló közvetítő kollégáknak is online üzemmódra kellett áttérniük. Az ügyfélszolgálati irodánkat nyitva tartottuk megfelelő védőintézkedések életbeléptetése mellett. Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a kárfelmérést és a kárügyintézést is sikerült teljes körűen elektronikus üzemmódra átállítani. Az ügyfeleink érdekében megtettünk minden lépést, hogy az üzletmenet és a kiszolgálásuk zavartalan legyen. Ha csak 3 hatást lehet megnevezni, akkor ezek a legfontosabbak: megtanultunk - méghozzá villámgyorsan – home office-ban dolgozni, online működtetni a biztosítási üzletmenetet, így még jobban teret nyertek a papírmentes, digitalizált folyamatok. Ráadásként bebizonyosodott, hogy az ügyfelek nemcsak fokozottan igénylik a tanácsadást, de ha személyesen nem megy, akkor telefonon vagy videó chaten igénylik azt. A digitalizáció még erőteljesebb növekedése várható a szektorban, ami növeli az ügyfélélményt, ráadásul az ügyfélmegtartásban is segíthet.

Tapasztalatai szerint mennyivel vetette vissza a koronavírus-járvány az új értékesítést a biztosítási szektorban, azon belül is a Signal Iduna Biztosítónál?

Az első negyedév számai most jelentek meg a biztosítási piacról, abban még nem látunk visszaesést. Magunkról elmondhatom, hogy igen dinamikusan kezdtük az évet. Április végén a díjbevételünk a tavalyi azonos időszakhoz képest 19 %-kal nőtt, de a következő időszakban némi lassulásra számítunk.

Az új üzletben már látható a vírus hatása, elsősorban – érthető módon elsőként – az életbiztosítások területén, ahol kis mértékben ugyan, de visszaesést látunk. A nem-élet biztosítások területén még nem történtek változások, nőtt az új üzlet.

Bár a jövőbe senki nem lát, még nem tudni, milyen gyors lesz a visszaállás a gazdaságban, hisz ez jelentős hatással lesz a biztosítókra is, de az év végéig a jelenlegi számok alapján reméljük, drasztikusabb visszaeséssel nem kell számolnunk.

A járványra reagálva számos biztosító, többek között az Önöké is lehetővé tette a személyes jelenlétet nem igénylő, teljesen digitális biztosításkötést az elmúlt hónapokban. Milyenek az első tapasztalataik?

Büszkék vagyunk rá, hogy az elsők között sikerült bevezetnünk mind az ügyfélkapus, mind a valós idejű videó alapú ügyfélazonosítást, ami a dokumentumok „aláírását”, digitális jóváhagyását is lehetővé teszi a jogszabályoknak megfelelő módon. A unit-linked életbiztosítások kötési folyamatát már több mint két évvel ezelőtt a piacon elsőként mi digitalizáltuk, de a nyilatkozatokat még papíron kellett az ügyfeleknek aláírniuk és ez zökkenőt okozott a folyamatban. Ezért már terveztük ennek kiváltását egy új digitalizált megoldással, amit a COVID-19 most felgyorsított.

Így teljesen papírmentessé tettük a folyamatot. Kiválóan működik, egyszerű, gyors, és láthatóan kedvelik az ügyfelek. Járvány nélkül is működőképes, kiváló visszajelzéseket kapunk ügyfeleinktől, akikért dolgozunk.

Mennyire változtatta meg hagyományos értékesítési csatornáikat a járvány, melyek a felül- illetve alulteljesítő csatornák?

Az életbiztosításokkal foglalkozó értékesítési csatornák kerültek némileg a tervezett célok alá, függetlenül attól, hogy melyik struktúrában tevékenykednek. De ez április végén még nem tekinthető jelentősnek, és bízunk abban, hogy mielőbb jön a válságból való kilábalás. Bár a hagyományos tanácsadói szerep megmaradt, de az eszközök és technikák határozottan megváltoztak. Mindezek mellett munkatársaink és értékesítő partnereink rendkívül gyorsan alkalmazkodtak az új és még szokatlan körülményekhez. Tudták, hogy aki lemarad, az kimarad. Ők olyan fordulatszámon látják el munkájukat és elégítik ki ügyfeleink igényeit, hogy az példamutató. Nem hagyták magukra az ügyfeleiket, tájékoztatnak, segítséget nyújtanak számukra a kárrendezéstől a digitális fizetési módok használatáig mindenben, és nem mellesleg új szerződéseket kötnek. Amit különösen nagyra értékelek, hogy az online képzéseket, tréningeket olyan magas szintre fejlesztették rövid idő alatt, hogy ezeken az eseményeken alkalmanként több száz alkusz partnerünk vett részt. Hatékony, mert nem kell utazni, időt takarítanak meg és sok új ismeretre tehetnek szert. Ezt a módszert biztosan megtartjuk a jövőben is, beépült a komfortzónákba.

Mennyire tért el az elmúlt hónapok kárigénye a szokásostól akár a vagyon- és felelősségbiztosítások, akár az életbiztosítások területén? Mely termékeknél kellett a szokásosnál jóval nagyobb, illetve jóval kisebb kárkifizetést tenniük?

A vagyon- és gépjármű kárrendezésünk is teljes mértékben átállt a digitális intézésre.

A gépjármű-biztosítások kárkifizetései a kijárási korlátozások miatt a gépjárműforgalom jelentős visszaesése következtében csökkentek.

De azt gondoljuk - és ez látszik a számokból is - hogy a lazítást követően a nyitással ismét növekedésnek indulhatnak. Lassan visszatérnek a vírus megjelenése előtti időszakhoz. A lakás- és vállalati vagyonbiztosítások száma nem mutat igazán eltérést a tavalyi év azonos időszakához képest. A vagyonbiztosítási károk alapvetően nem függenek a vírustól. A lakásbiztosításoknál a 2020. január és április közötti időszakot vizsgálva az összes bejelentett kárigény - a 2019. évi adatokat bázisnak tekintve - összesen 20 %-os csökkenést mutat darabszámban.

Megfigyelhető, hogy a tartós otthonlét alatt az elektromos berendezések, ill. hálózatok tűzkárai gyakoribbak voltak. Ugyanakkor az otthon lévő biztosítottak más káresetek, pl. csőtörés esetén hamarabb tudtak intézkedni a károk elhárításáról, illetve enyhítéséről.

A személybiztosítási károk területén a korábbi bejelentésekhez képest nem láttunk változást. Nálunk továbbra is leggyakoribbak a csonttöréssel, térd-, boka- és karsérüléssel járó otthoni balesetek, és ezek következményeként a kórházi-, műtéti-, valamint a táppénz térítési szolgáltatások.

Az elmúlt napokban bejelentették: új globális portfóliójú és diverzifikált eszközalapokat indítanak az Amundi közreműködésével unit-linked biztosításaikhoz. Mitől egyedülállóak ezek az alapok, és egyszeri vagy rendszeres díjas biztosítást kötő ügyfeleiknek ajánlják inkább őket?

A unit-linked biztosítási piac egyik meghatározó szereplőjeként igyekeztünk gyors és hatékony megoldást adni a befektetési piac legújabb kihívásaira és emellett megkönnyíteni ügyfeleink számára az alapvetően nehéz döntések meghozatalát, ami a mostani környezetben még nagyobb hangsúlyt kap. Fontos, hogy ügyfeleink megtakarítása továbbra is biztonságban legyen, ugyanakkor minél magasabb értéknövekedést nyújtson. Ezért a „nagy képet” néztük és olyan alapot alkottunk meg, amely egyszerre mindenhol és szinte minden iparágba befektet.

Nem fejlett vagy fejlődő piacokra fókuszálunk, nem koncentráljuk a befektetéseket egyes meghatározott régiókra.

Ezzel a portfólióval az ügyfeleink egyszerre minden értékes piacot elérhetnek és egyetlen befektetéssel több ezer meghatározó vállalat profitjából részesülhetnek. A fenti elvek mentén létrehoztuk a Globális Portfóliókat, szem előtt tartva – különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben - a mindenkor legfontosabb szempontokat, azaz vonzó hozamszint mellett lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatokat a befektetők számára. Az új Globális Portfólióink két alapból állnak: az egyik az SI Amundi Globális Alapok Alapja, amely a nemzetközi részvényeket, állampapírokat és vállalati kötvényeket, a másik az SI Amundi Kötvény Alap, amely hazai kötvényeket tartalmaz. Ezek az alapok elérhetőek mind leendő ügyfelek, mind meglévő ügyfeleink részére. Az alapok kezelője az Amundi Alapkezelő Zrt. A globális lefedettségnek köszönhetően az új portfólióink a lehető legmagasabb szintű diverzifikációt nyújtják az ügyfeleink számára. A globális portfóliók három kockázati szint közötti választási lehetőséget kínálnak: a Globális Lendületes portfólió részvénytúlsúlyos, a Globális Mérsékelt portfólió kötvény-részvény szempontból kiegyensúlyozott, míg a Globális Óvatos portfóliónk magas kötvényarány mellett alacsonyabb kockázati besorolású. A Globális Óvatos portfólió ajánlott futamideje 3 év, a Globális Lendületes portfólióé 4 év. Ezek a portfóliók kizárólag a unit linked termékcsoportunk részeként a mi ügyfeleink számára érhetők el, és nemcsak az új szerződésekhez, hanem a korábban megkötött unit-linked biztosításainkhoz is igényelhetők. Az új kötésű biztosításoknál az ügyfeleink által méltán kedvelt, korábbi alapjaink is megmaradtak, ezek mellé csatlakoztak be a Globális Portfóliók. Az indulás kiválóan sikerült, amit az első néhány hét számai is mutatnak. Ezek az alapok mind a folyamatos díjas, mind pedig az egyszeri díjas ügyfeleink részére remek befektetési lehetőséget nyújtanak.

A részvénypiacok magukhoz tértek, a Nasdaq például már elérte korábbi csúcsát. Nem tart attól, hogy a részvénypiacba unit-linked termékeiken beszálló ügyfeleik túl későn érkeznek meg a tőzsdére?

Valóban látható egy visszapattanás a tőzsdéken. A legtöbb tőzsdei mutató az esés egy részét ledolgozta. Azonban a tőzsdék rendkívül volatilisen működnek még most is. Úgy mondanám, hogy egy hullámvasúton ülünk, és hol felfelé, hol meg lefelé tartunk különböző amplitúdókkal. A mostani piaci helyzet jó belépési lehetőség is egyben, nem csak kockázat. Hangsúlyozni szeretném, hogy a rendszeres díjas termékeink esetében hosszú távú befektetésekről van szó, ahol az időzítés nem egy kizárólagos szempont. A termékfejlesztés során hosszú időszakra (20 éves) visszatekintő teszteket készítettünk. Ennek során meggyőződtünk, hogy a múltbeli válságokat is figyelembe véve az új termékek nagy valószínűséggel reálhozamot fognak a nyújtani az ügyfeleink befektetési időhorizontján.

Másik új eszközalapjuk a kötvénypiacon kínál lehetőségeket ügyfeleiknek. Hogy látja, jöhet még jelentős hozamcsökkenés a kötvénypiacon, amiből a mostanság biztosítást kötő ügyfeleik is profitálhatnak?

Valóban jelenleg inkább lefelé tartanak a kötvény árfolyamok, de hosszú távon gondolkodva ez sem maradhat így örökké. Szeretném kiemelni, hogy a Globális Alapok alapja a modell portfóliós rendszerünk része. A kötvényalapunk pedig egy technikai elem, amely segítségével a 3 kockázati modellportfoliónk kialakításra került. A kötvény befektetések mindenképpen alkalmasak arra, hogy a kockázatainkat mérsékelni, csökkenteni tudjuk.

Nemrég a nyugdíjpénztárak is közzétették TKM-jeiket, ezek jellemzően kedvezőbbek a nyugdíjbiztosításokénál. Lévén, hogy az ügyfelek jó része nem tud egyszerre kétféle megtakarítást indítani, mivel győzik meg őket mégis arról, hogy a pénztárak helyett a nyugdíjbiztosításokat válasszák?

Azt manapság senki sem vitatja, hogy kiegészítésül mindenkinek szüksége van valamiféle öngondoskodásra az állami nyugdíj mellé.

Meggyőződésem, hogy a nyugdíjbiztosítás számos előnnyel rendelkezik a konkurens termékekhez képest, és a biztosítási szakma ad hozzá értéket.

Mire gondolok? A közvetítőink révén mi igen széles ügyfélkört tudunk elérni. A személyes eladás révén ahhoz az ügyfélkörhöz is el tudjuk juttatni a megtakarítási lehetőségeket, akiknek szintén szükségük van megtakarításra és kiadási szokásaik megváltoztatására. Sok olyan ügyfélt érünk el, akik önmaguktól nem biztos, hogy befektetnének bármiféle megtakarítási formába. Segítségre, szakmai tanácsadásra, útmutatásra van szükségük, hogy megtegyék a befektetési lépéseket. Segítünk abban is, hogy az ügyfél hosszú távú céljait elérje nyugdíjcélú tőkeakkumulációként. A pénzügyi szolgáltatók közül – megfelelő szabályozási és értékesítési környezetben – az életbiztosítók képesek és hajlandóak évtizedekre előre, akár 20-30 évre is hozamgarantált megtakarítást nyújtani. A biztosítás felkínálja a szakértő (közvetítői) támogatást a szerződés teljes tartama során. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy szakértő segítség nélkül a fogyasztók zöme nem hoz hosszú távú befektetési döntést, vagy nem optimális döntés hoz. A fogyasztót a jobb döntés meghozatalához nem a közvetítő kiiktatásával, hanem a tanácsadás/közvetítés minőségének javításával lehet hozzásegíteni. A biztosítási szakma sokat tesz azért, hogy növelje a transzparenciát és javítsa a közvetítés minőségét. Ráadásul a nyugdíjbiztosítási termék számos egyéb termékelőnnyel is rendelkezik. Lejárata az aktuális nyugdíjkorhatárhoz igazodik. Emellett a rugalmasság sem elhanyagolható, mert a díjat lehet emelni, de csökkenteni is, szükség esetén lehet díjszüneteltetést, díjmentesítést és akár részleges visszavásárlást is kérni. Kedvezményezettet is meg lehet jelölni, míg pl. a nyugdíj-előtakarékossági számlánál nincs ilyen. Nem utolsó sorban adójóváírást is igénybe lehet venni rá, évi maximum 130 ezer forint erejéig, ami jóval kedvezőbb a többi nyugdíjkonstrukció adójóváírásához viszonyítva.

Mely területeken tervez az idei második félévben a leginkább erősödni a Signal Iduna Biztosító, akár a vagyon- és felelősségbiztosítások, akár az életbiztosítások területét nézzük?

Vagyon- és felelősségbiztosítások terén egyre erősebben koncentrálunk a kkv-szektorra, ez a másik erős fókuszterületünk a unit-linked termékek mellett. A unit-linked terén bevezetett két új portfóliónk piaci pozícionálása, valamint a partnerek oktatási igényeinek kiszolgálása van előtérben. Az év második felében kezdjük el kidolgozni, s

a jövő évre tervezzük egy kombinált személybiztosítási termék piacra hozatalát, baleset és kockázati élet fedezettel.

Bízunk abban, hogy a kormány által kidolgozott különböző pénzügyi támogatási tervek segítséget nyújtanak abban, hogy minél több ember, minél hamarabb vissza tudjon térni dolgozni és jövedelemhez jutni. Ezek a lépések hozzájárulnak majd ahhoz is, hogy a megtakarítások és ez által az életbiztosítások újból növekedésnek induljanak. Bízunk benne, hogy a vállalkozások is mielőbb talpra állnak, megerősödnek. Mi pedig az első négy hónap remek teljesítményét - némi visszaesést követően – intenzív munkával újból el tudjuk majd érni.

