Felpattantak az európai tőzsdék a Fed bejelentése után

A Lufthansa hétfőn bejelentette, hogy június 22-én megállapodhat a munkavállalói képviselettel 22 ezer teljes munkaidejű állás megszüntetéséről. A repülési műveletekben dolgozók közül 5 000 embert bocsátanak el, ebből 600 lesz pilóta, 2 600 légiutaskísérő, és 1 500 földi személyzet. A társaság bejelentése szerint a leépítések a cégcsoport több tagját is érintik majd. Egyébként korábban még 10 ezer fős elbocsátásról volt, amelyet később 26 ezer főre módosított a cég, ennek hatására pedig akkor nagyot is esett az árfolyam. Ma az általánosan kedvező részvénypiaci hangulat mellett a Lufthansa árfolyama 4,5 százalékkal került feljebb, amely részben a jó hangulatnak betudható, valamint a leépítés vártnál mérsékelten kisebb mértéke is segítheti az árfolyamot.