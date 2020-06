Kissé visszahúzták az amerikai tőzsdéket, de folytatódik az emelkedés

Kedvező piaci hangulat uralkodik ma a tőzsdéken, az európai autógyártók árfolyama is nagyot emelkedett, azonban több cég esetében elolvadt az emelkedés, amely részben annak tudható be, hogy a BofA új ajánlásokkal és célárakkal állt elő a szektort illetően. A Volkswagen esetében az ajánlását vételről semlegesre módosította a BofA, emellett pedig a célárat 150 euróról 147 euró csökkentették, ami a mostani árfolyamoz képest 7,1 százalékkal van feljebb. A Volkswagen emellett arról számolt be a Reutersnek, hogy nagyon gyenge második negyedévre számítanak, viszont a 2020-as működési eredmény pozitív lehet. A Volkswagen árfolyama 4 százalékos pluszban is járt, ahonnan jelentősen visszahúzták.