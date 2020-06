Pert nyert a TEBÉSZ a Kúria előtt

Harmadfokon, azaz a Kúria előtt ismét a TEBÉSZ nyerte meg azt a pert, amit az érdekvédelmi szervezet, mint részvényes a Kartonpack Nyrt. korábbi vezetése ellen indított részvénykönyvi bejegyzésének elmaradása miatt.

A TEBÉSZ 2017 novemberében vett 1 db Kartonpack részvényt, majd kérte részvénykönyvi bejegyzését, hogy a decemberi közgyűlésen már részt tudjon venni. A társaság igazgatósága azonban, bárminemű indoklás nélkül a bejegyzést nem teljesítette. A bejegyzés a mai napig nem történt meg, a szervezet legalábbis nem kapott értesítést ennek ellenkezőjéről.

A tőzsdei társaság körül ekkor már erősen bonyolódni kezdtek az események, ugyanis az úgynevezett Kulcsár per 2017. május 22-én kihirdetett jogerős ítélete II. rendű vádlottként letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Kartonpack többségi tulajdonosát és igazgatósági elnökét Kerék Csabát, akit a cégvezetéstől is eltiltott 5 évre. A cégben lévő, a Britton Kft-n keresztül meglévő érdekeltségét pedig „mint lopott pénzből szerzett” vagyontárgyat elkobozta. Kerék azonban nem került ki a cég vezetéséből, a közgyűlésen pedig továbbra is a Britton Kft. jelent meg 62%-os tulajdonosként szavazni.

A TEBÉSZ ezeket az ellentmondásokat akarta tisztázni a közgyűlésen, de a részvénykönyvi bejegyzés elmaradása miatt nem gyakorlatilag kizárták a közgyűlésekről. Ezért 2017 decemberétől kezdődően indított 5 perben az azóta tartott mind a 7 közgyűlés minden lényeges határozatát megtámadta részvényesként. Ezek között igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, és díjazásuk megállapítása, valamint beszámolók elfogadása is szerepelt.

Ezek a perek zárultak azzal, hogy a TEBÉSZ a közgyűlések kapcsán nem volt perképes, mivel nem volt bejegyezve a részvénytársaság részvénykönyvébe.

A TEBÉSZ által most megnyert per tárgya – ezek ügynevezett előkérdéseként tehát - az volt, hogy jogosan, vagy jogellenesen maradt el az érdekvédelmi szervezet részvénykönyvi bejegyzése.

Az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék még a TEBÉSZ-nek adott igazat és jogszabálysértőnek minősítette a részvénykönyvi bejegyzés elmaradását. A Kartonpack Nyrt fellebbezésére a Debreceni ítélőtábla az ítéletet megváltoztatta és jogszerűnek mondta ki a tőzsdei cég eljárását. Ez ellen az ítélet ellen kért felülvizsgálatot a TEBÉSZ a Kúriánál, aki most hatályon kívül helyezte a II. fokú ítéletet és az I. fokú, a TEBÉSZ jogértelmezését elfogadó ítéletet emelte végleges döntéssé.