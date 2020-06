Raliztak az amerikai tőzsdék

Több jó hír is segíti ma a tőzsdék erősödését a tengerentúlon: a Fed tegnap jelentette be, hogy egyedi vállalati kötvényeket is elkezd vásárolni, míg a Bloomberg beszámolója szerint a Trump-adminisztráció egy ezermilliárd dolláros infrastruktúrafejlesztési programon dolgozik, az ezzel kapcsolatos javaslatot pedig hamarosan bemutathatják. Mindemellett egy koronavírus ellen alkalmazott gyógyszerrel kapcsolatban is jó hírek érkeztek, és az emelkedést a kiskereskedelmi eladási adat is támogatta, amely az áprilisi 14,7 százalékos zuhanást követően májusban 17,7 százalékkal ugrott meg. Bár a Fed elnök mai meghallgatása után az emelkedés átmenetileg alábbhagyott, Jerome Powell szavai után ismét a korábban beérkező jó hírekre figyeltek a befektetők. A keddi piaczárás felé közeledve továbbra is emelkednek az amerikai részvényindexek, a Nasdaq 1,7 százalékos erősödése mellett az S&P500 2,1 százalékkal került feljebb, míg a Dow 2,2 százalékot emelkedett.