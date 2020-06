Első oroszországi bázisát nyitotta meg a Wizz Air

Megnyitja első oroszországi bázisát a WizzAir Szentpéterváron, amely egyben a fapados repülőtársaság hálózatának 32. bázisa. 2020 szeptemberétől egy Airbus A320 típusú repülőgép áll szolgálatba a Pulkovói Repülőtéren. A Wizz Air az új bázis megnyitásával 2020. szeptember 18-tól 5 országba összesen 5 új járatot indít Szentpétervárról.

Az első Wizz Air járat 2017-ben szállt fel Szentpétervárról és idáig több, mint 250 000 utast szállított a társaság ezen útvonalán - emlékeztet a társaság közleménye.

Az Airbus A320 típusú repülőgép a következő 5 új útvonalon közlekedik majd: Salzburg (Ausztria), Oslo (Norvégia), Koppenhága (Dánia), Stockholm Skavsta (Svédország) és Málta.

Így készült fel a járvány ellen a társaság

A légitársaság a közelmúltban fokozott higiéniai intézkedéseket jelentett be az utasok és dolgozók biztonságának megóvása érdekében. Az új protokoll részeként a repülés ideje alatt az utasok és a személyzet számára egyaránt kötelező az arcmaszk viselete, továbbá a személyzet számára a gumikesztyű használata is előírt. A Wizz Air repülőgépeket az iparágban vezető ködképzési eljárással rendszeresen fertőtlenítik, majd a WIZZ szigorú napi tisztítási ütemtervét követően az éjszakai órákban ugyanezt az vírusölő eljárást ismét elvégzik a repülőgépeken. Az utasok a fedélzetre lépés pillanatában fertőtlenítő törlőkendőt kapnak, magazinok nem találhatók a repülőgépen, az utazás közben intézett vásárlás pedig a lehetőségek szerint érintős fizetéssel történik. A helyi egészségügyi hatóságok által előírt fizikai távolságtartási szabályok betartása az utasokra is vonatkozik, továbbá javasolt, hogy az utasok az utazás előtti vásárlásokat (pl.: csomag feladása, WIZZ Priority, Fast Track áthaladás) online végezzék el, ezzel minimálisra csökkentve a fizikai kontaktust a repülőtéren.

Címlapkép: A Wizz Air diszkont légitársaság W67861-es járatszámú, a hollandiai Eindhovenbe induló gépének utasai szállnak be a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren 2020. június 16-án. A koronavírus-járvány miatt eddig a napig szüneteltette járatait Debrecenből a légitársaság. Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt