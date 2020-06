Ezeket a részvényeket zsákolják most leginkább a kisbefektetők

A Goldman Sachs adatai szerint a kisbefektetők körében népszerű papírokból összeállított kosár idén felülteljesítette a hedge fundok által kedvelt részvények csoportját. A bankház stratégája 12 részvényből álló listát állított össze olyan cégek részvényeiből, amelyek a legnépszerűbbek voltak a kisbefektetők körében, és ezen cégek részvényárfolyama az amerikai tőzsdék március végén látott mélypontja óta igen nagyot emelkedett. David Costin továbbá két szektort is kiemelt, amelyek szerinte jól teljesíthetnek majd.

Az egyéni befektetők, akik nem hivatásos részvénypiaci kereskedők, idén magasabb hozamot tudtak elérni, mint a hedge fund menedzserek, a Goldman Sachs által összeállított adatok alapján. A kisbefektetők körében leginkább népszerű részvényekből összeállított kosár 61 százalékkal került feljebb, szemben a hedge fundok által kedvelt részvények csoportjával, amely 45 százalékot emelkedett.

A kisbefektetők kereskedési aktivitása az utóbbi hetekben kiemelt figyelmet kapott, miután a részvénypiaci visszapattanás közepette több, korábban igen gyengén teljesítő részvény is nagyot emelkedett. A nemrég csődöt jelentő Hertz és J.C. Penney részvényei sok olyan spekuláns figyelmét kelthette fel, akik máskor a sportfogadás területén lehettek aktívak.

A Goldman Sachs stratégája más okokat is lát ezen részvények sikere mögött. A gazdaság újranyitásával párhuzamosan a kisbefektetők olyan részvényeket favorizáltak, amelyek érzékenyek a gazdasági növekedésre, mint például a ciklikus szektor papírjai, az alacsony kapitalizációjú cégek részvényei vagy a kedvező értékeltséggel rendelkező, olcsó részvények. Ezen cégek papírjai jól teljesítettek május közepe óta, és ezek a részvények jobb teljesítményt mutattak az intézményi befektetők által kedvelt részvényeknél.

David Kostin arra számít, hogy a technológiai szektor papírjai továbbra is jól teljesíthetnek majd, köszönhetően ezen cégek erős mérlegeinek és magas profit marzsainak. A stratéga szerint a közműcégek is jól teljesíthetnek, mivel a kisbefektetők kedvelik ezen vállalatok alacsony értékeltségét, továbbá ezen cégeket az alacsony kamatkörnyezet is támogathatja. A defenzív közmű szektor mindemellett az S&P500-nál magasabb osztalékhozama miatt is vonzó lehet a kisbefektetők körében.

A bankház stratégája a Robinhood adatai alapján egy listát állított össze, azon 12 cég részvényeiről, amelyek a leginkább népszerűek a kisbefektetők körében, megvizsgálva, hogy az S&P500 március 23-i mélypontja óta mekkorát emelkedett ezen cégek árfolyama.

12. Nvidia

A leginkább a grafikus processzorairól ismert Nvidia részvényei március óta nagyot emelkedtek, a március 23-i mélypontról a cég részvényárfolyama 81,9 százalékot emelkedett.

11. GoPro

A GoProt egy sportrajongó alapította 2002-ben, a társaság azóta egy nemzetközi céggé nőtte ki magát, amely több mint 26 millió GoPro kamerát adott el világszerte több mint száz országban. A március 23-i mélyponthoz képest 97,84 százalékkal került feljebb a cég árfolyama.

10. Marathon Oil

Az amerikai kőola,j és földgázkutató, és termelő vállalat bevételeinek nagyobb része a kőolaj, a földgáz és földgáz-kondenzátumok értékesítéséből származik. A társaság részvényárfolyama a március 23-i mélyponthoz képest 103,1 százalékkal került feljebb.

9. Snap

A Snap kiemelt terméke a Snapchat kamera-alkalmazás, a közösségi médiacég részvényei az elmúlt hónapok folyamán igen erősen teljesítettek, a Snap árfolyama a március 23-i mélyponthoz képest 107,5 százalékot emelkedett.

8. Moderna

A Moderna is egyike azoknak a cégnek, amelyek versenyt futnak az idővel a koronavírus ellenszeréért, Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója, a Fehér Ház járványügyi főtanácsosa a Moderna vakcinájával kapcsolatos klinikai vizsgálatok eredményeivel kapcsolatban nemrég arról beszélt, hogy azok ígéretesnek tűnnek. A Moderna árfolyama a márcus 23-i mélyponthoz képest 114,9 százalékot emelkedett.

7. MGM Resorts

Az Egyesült Államokban és Makaón szállodákat és kaszinókat tulajdonló és működtető MGM Resorts papírjai is nagyot emelkedtek március óta, a részvényárfolyam a március 23-i mélypont után 116,2 százalékkal került feljebb.

6. Norwegian Cruise Line Holdings

A Norwegian Cruise Line egy hajózási társaság, a vállalat olyan márkákat üzemeltet, mint a Norwegian Cruise Line, az Oceania Cruises vagy a Regent Seven Seas Cruises. A társaság összesen 28 hajóval rendelkezik és a fenti márkákon keresztül világszerte közel ötszáz úticél érhető el általuk. A társaság részvényárfolyama a március 23-i mélyponthoz képest 131,9 százalékot emelkedett.

5. Tesla

Az elektromosautó-gyártó májusban 11 095 Sanghajban gyártott Model 3-t szállított le, ami új rekordot jelentett, és a cég részvényárfolyama nemrég története során először 1 000 dollár fölé tudott emelkedni, amit Elon Musk sem hagyott szó nélkül. A Tesla árfolyama a március 23-i mélypontot követően 138,8 százalékkal került feljebb.

4. Spirit Airlines

Az amerikai fapados légitársaság, a Spirit Airlines járatai naponta 67 úticélra repülnek az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és a Karib-térségben. A vállalat részvényárfolyama a március 23-i mélyponthoz képest 143 százalékkal került feljebb.

3. Groupon

A Groupon egy e-kereskedelmi cég, amelynek segítségével a felhasználók élményeket vásárolhatnak, a társaság világszerte 42 millió aktív vásárlóval rendelkezett az idei első negyedévben. A március 23-i mélyponthoz képest az árfolyam 146,7 százalékkal került feljebb.

2. Royal Caribbean Cruises

A Royal Caribbean Cruises egy globális hajózási társaság, a vállalat olyan hajózási márkák tulajdonosa és működtetője, mint a Royal Caribbean International, a Celebrity Cruises, az Azamara Club Cruises és a Silversea Cruises. A cég részvényárfolyama 163,8 százalékkal került feljebb a március 23-i mélyponthoz képest.

1. Penn National Gaming

A kaszinókat és versenypályákat tulajdonló és üzemeltető Penn National Gaming papírjai kiemelkedően jól teljesítettek, az árfolyam a március 23-i mélypont óta 323 százalékot emelkedett.

(BusinessInsider)

Címlapkép forrása: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images