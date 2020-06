Gyorsul a koronavírus globális terjedése, de érkezett egy pozitív hír is

Közel egy hete száz alatt van a koronavírus-fertőzéssel újonnan regisztráltak napi száma Belgiumban. 24 embert szállítottak kórházba, a halottak száma valamivel emelkedett. Két brüsszeli iskolában is találtak fertőzött gyerekeket. Az egyik intézményt vírus újbóli megjelenése miatt péntekig bezárták. Hollandia az új fertőzöttek, valamint a vírus következtében elhunytak száma enyhe csökkenéséről számolt be.

A belga közegészségügyi szolgálat szerdai tájékoztatása szerint kedd óta több mint 11 ezer vírustesztet végeztek az országban, ebből mindössze 89 embernél mutatták ki a fertőzést. A fertőzés gócpontjának számító északi országrészben, Flandriában szerdán ugyanannyi, 42 új esetről számoltak be, mint a déli Vallóniában. Brüsszelben 5 embert vettek fel a fertőzöttek listájára.

A járvány március elejére datált belgiumi megjelenése óta 60 244 bizonyított fertőzést regisztráltak. Az elmúlt napban 24 embert vittek kórházba és 57-en hagyhatták el gyógyultan az egészségügyi intézményeket. A járvány miatt 371 kórházi ágyat foglalnak el a betegek, ez a mutató harmadik hete folyamatosan csökken, az elmúlt egy napban 24-gyel. Intenzív ellátásban a tegnapihoz képest 9-cel kevesebben, 67-en részesülnek.

Amíg kedden három, addig szerdán a fertőzés tizenhárom újabb áldozatáról számolt be az illetékes hatóság. A járvány megjelenése óta 9675 embert halt meg a betegségben.

A belga média arról számolt be, hogy a koronavírus megjelenése miatt péntekig bezárták a belga főváros Schaerbeek nevű negyedének egyik általános iskoláját, valamint az iskolához hozzá tartozó óvodát is, miután egy család négy gyerekénél is kimutatták a kórokozót. Pozitív lett egy másik brüsszeli általános iskola két tanulójának vírustesztje is. A Stockel nevű városrészben található oktatási intézményben folytatják a tanítást.

Hollandiában a hatóságok szerda délután arról tájékoztattak, hogy a koronavírussal fertőzöttek száma - több mint egy héten át tartó 160 körüli stagnálását követően - csökkenő tendenciát mutat. Szerdán 119 esetben volt pozitív a vírusteszt eredménye, ezzel ez idáig 49 204 ember esetében mutatták ki a kórokozó jelenlétét az országban. A járvány következtében elhunytak száma valamelyest szintén csökkent. Amíg az elmúlt napokban 6 körül, vagy azt meghaladó volt az elhunytak száma, addig szerdán 4 halálesetet jelentetek a koronavírushoz köthetően. A kórokozó hollandiai megjelenése óta 6074-en haltak meg.

A helyi média arról számolt be szerdán, hogy az amszterdami orvosi egyetem kutatóközpontja "ígéretes ellenanyagot" talált, amely az új típusú koronavírus kezeléséhez vezethet. Az ellenanyagot a fertőzésből felgyógyult páciensek véréből vonták ki. A kutatók szerint az antitestek akár százszor is erősebbek, mint a korábbi koronavírusok antitestjei. Ha az ellenanyag működik, a felhasználásával készülő gyógyszereket meglehetősen olcsón lehetne előállítani - közölte Marit van Gils, a kutatás vezetője. Hozzátette, az állatkisérletek hamarosan megkezdődnek, amelyek sikere esetén 2021 januárjában már embereken is tesztelhetik a szert. (MTI)