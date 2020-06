Nagy rali után ma felfelé kapaszkodnak a tőzsdék

Mérsékelt emelkedést látunk az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, míg az angol FTSE 100 0,4 százalékot emelkedett. Az olasz tőzsde is mérsékelten emelkedik, az FTSE MIB 0,5 százalékkal került feljebb, míg a spanyol börze stagnál. Kedden nagyot raliztak a világ tőzsdéi, ma azonban sokkal mérsékeltebb elmozdulásokat látunk, amely részben a geopolitikai feszültségeknek tudható be, hiszen 20 indiai katona meghalt, miután kínai katonákkal csaptak össze egy vitatott himalájai határterületen, valamint Észak-Korea felrobbantotta a keszongi Korea-közi összekötő irodát. Emellett a járványhelyzet lehet még a befektetők fókuszában, hiszen Pekingben újra bezárják az iskolákat és az óvodákat a járvány gyorsulása miatt, valamint több mint ezer repülőjáratot is töröltek Peking két nemzetközi repülőterén.