Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Tovább tépték a Waberer’st, már 10,1 százalékos pluszban van az árfolyam, de volt 17,6 százalékos pluszban is. Az emelkedést elsősorban az indikálta, hogy a Concorde friss elemzése szerint a részvény mélyen alulértékelt, hiszen a Concorde emelt a célárán, amely most 1 910 forint, ez a mostani árfolyamhoz képest 102,3 százalékkal magasabb. Ma fontos szintet tört át az árfolyam, hiszen az emelkedés korábban elakadt a februári-márciusi esésre húzott 61,8 százalékos Fibonacci szintnél, ekkor RSI alapján túlvetté vált a részvény és jött egy lefordulás, amelyet 38,2 százalékos Fibonacci szint fogott meg. Ma azonban az emelkedő trendvonal közeléből felpattant az árfolyam és átment az 50 százalékos, és a 61,8 százalékos Fibonacci szinten is. A mostani 69,14-es RSI mellett könnyen jöhet egy korrekció, ebben az esetben az emelkedő trendvonal szolgálhat támaszként.

Az átlagosat jóval meghaladó forgalom van ma Waberer's részvényeiben, a maga 66 millió forintos forgalmával az 5. legforgalmasabb részvény a budapesti tőzsdén.