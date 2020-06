Dánia is megnyitja határait néhány európai ország előtt

Dánia június 27-étől megnyitja a határait olyan európai országok állampolgárai előtt, ahol viszonylag alacsony a fertőzöttek száma - jelentette be csütörtökön a külügyminisztérium.

Az uniós és schengeni övezethez tartozó államokra, illetve Nagy-Britanniára vonatkozóan külön-külön döntenének objektív kritériumok alapján. Svédország és Portugália egyelőre nem felel meg ezeknek a kritériumoknak. A tárca közölte: a beutazás feltétele, hogy egy országban heti bontásban a százezer főre jutó fertőzöttek száma húsznál kevesebb legyen.

Izland, Németország és Norvégia felé már korábban megnyitották a dán határokat.

Csütörtökön Dániában is bevezettek egy mobiltelefonos alkalmazást, amelyet a koronavírus terjedésének követésére fejlesztettek ki. A program használói időben figyelmeztetést kapnak arról, ha koronavírussal fertőzött emberek közelében tartózkodtak. Az alkalmazás letöltése önkéntes alapon zajlik. Adatvédelmi és személyiségvédelmi okokból az összegyűjtött információkat nem tartják majd központilag nyilván. Hasonló alkalmazást vezettek be nemrég Németországban és Norvégiában is, igaz utóbbiban adatvédelmi megfontolások miatt felfüggesztették a használatát.

A csaknem hatmilliós Dániában eddig 12 294 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 598-an hunytak el a Covid-19 betegségben.