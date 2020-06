Magyar szállodáknak segít piacra jutni az Aldi Utazás

A hazai idegenforgalmat segíti az Aldi Utazás: a hazai hotelek díjmentesen bekerülhetnek a kínálatukba, illetve az osztrák Eurotours rendszerébe, így több millió európai utazó számára jelenik meg kínálatuk - tájékoztatta a Portfolio-t az áruházlánc.

A csütörtöki közlemény szerint az idei idegenforgalmi szezon alakulása kulcskérdés lesz a turisztikai iparág szereplői számára. A szállodák esetében alapvetően a töltöttség határozza meg, hogy milyen mértékben lesznek képesek kompenzálni a vírushelyzet miatti bevételkiesést.

Az online utazási szolgáltatásokat nyújtó vállalat most lehetőséget biztosít magyar szállodák számára, hogy jelentkezzenek és ingyenesen bekerüljenek az Aldi Utazás platformja mögött álló osztrák Eurotours - amely évi 1,3 millió utasával Közép-Európa legnagyobb beutaztatója - adatbázisába, illetve ajánlatokat dolgozzanak ki a magyar vendégek számára.

A megfelelő ár/érték arányú szállodák nem csupán a Magyarországra szóló ajánlatok közé kerülhetnek be, hanem a nemzetközi katalógusokba is, így akár német, svájci, vagy osztrák vendégek is találkozhatnak a magyar szállások ajánlataival.

