Őrült digitalizációs hullám jöhet Magyarországon a koronavírus-járvány után

A kis- és középvállalkozások mindössze harmada működött zavartalanul a koronavírus miatti korlátozások idején, ezért minden második digitális fejlesztésre készül a járvány után. Ugyanakkor azokat a cégeket érintette meg legkevésbé a válság szele, amelyek több digitális megoldást használtak – derült ki abból a nagymintás, nem reprezentatív kutatásból, amelyet az eNET a Telekom megbízásából készített. A magyar vállalkozók mindössze negyede kíván visszaállni a válság előtti munkarendre.

A kutatásban résztvevő kis- és középvállalkozások (kkv) fele vagy szűkített kapacitással, vagy szűkített tevékenységi körrel vészelte át a vírus időszakát, harmaduk szerint nem érintette őket a kialakult helyzet, de 11 százalékuk kénytelen volt szüneteltetni a működését. Egy százalékuk megszűnt – ez derült ki az eNET kutatásából, amelynek során hazai vállalkozókat kérdeztek a Telekom megbízásából. A cégvezetőket és alkalmazottakat is kérdező tanulmány szerint egyre több vállalkozó vonta le azt a tanulságot a járványból, hogy a digitális a könnyebb, vagy éppen az egyetlen út.

A kérdőívet kitöltő azon vállalkozások körében, amelyek korábban nem használtak digitális megoldásokat, 22 százalék tudta zavartalanul tovább folytatni korábbi tevékenységét. 1-2 digitális megoldás használata esetén 23 százalék, 3-4 megoldás esetén 30 százalék, míg az öt különböző digitális megoldást használó vállalkozások körében már 37 százalék ez az arány – derül ki az adatokból.

Minél több digitális megoldást használt már korábban is egy vállalkozás, annál kevésbé nehezítette meg a működését a járvány – vonja le a tanulságot az adatokból az eNET, hozzátéve, hogy az adatokat árnyalja, hogy melyik szektorban működik egy kkv. A webshop, a készpénzmentes fizetési megoldások, az elektronikus kommunikáció és az online számlázás már a járvány előtt is széles körben használt funkciók voltak a vizsgált kisvállalkozásoknál, de mindegyik esetben elmondható, hogy jelentősen nőtt a használók száma és több vállalkozás mondja, hogy a jövőben vezeti be ezeket az újításokat.

A kutatás adatai szerint a járványhelyzet lökést adott a digitalizációnak, hiszen a vállalkozók alig egy negyede kíván teljesen visszaállni a járvány előtti működésre, negyven százalékuk azonban úgy nyilatkozott, hogy abban a metódusban dolgoznak tovább, ahogy a vírusveszély alatt. A vállalkozások egyharmada ebben az időszakban kezdte el az online csoportmunkát támogató alkalmazások használatát. Szintén a vállalkozások egyharmada változtatta meg az üzleti kapcsolattartás mikéntjét, majdnem egyharmad vezetett be az irodai munkavégzés helyett valami mást. Hogy a digitalizáció útjának még csak az elején jár a kkv-szektor, azt jól mutatja, hogy a megkérdezett cégek 21 százaléka hozott be legalább egyet az olyan megoldások közül, mint a közösségi média jelenlét, honlap, webshop, online számlázás vagy éppen a készpénzmentes fizetési lehetőség biztosítása.

Az ilyen változások azonban nemcsak technológiai, hanem szemléletbeli változást is igényelnek. A Telekom ennek segítésére hívta életre a Hello Biznisz Klubot, amely egy partnerségre építő, a digitalizációt támogató közösségi kezdeményezés, ahol a Telekom a vállalkozóknak megjelenési lehetőséget biztosít, sőt, online hirdetési felületeinek egy részét felajánlja a vállalkozások részére.

A Telekom és az eNET kutatása szerint a cégek 56 százaléka a vírushelyzet után nagyobb hangsúlyt fektet a digitális fejlesztésekre és csaknem negyedük úgy nyilatkozott, hogy ez lesz az első dolga. A kutatásban részt vevő kkv-k 13 százaléka mondja azt, hogy már ma is teljesen digitálisan működik.

„A tervezett digitális fejlesztések közül a közösségi médiában történő megjelenés a legjellemzőbb, ezt alig lemaradva követi a honlap működtetése. A fejlesztéseket tervező cégek mintegy harmada tervezi webshop és az online számlázási rendszer működtetését” – ismertette a részletes adatokat Kis Gergely, az eNET partnere.