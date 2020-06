Esnek a tengerentúli tőzsdék

Tovább ütötték a Wirecardot a befektetők a péntek reggeli kereskedésben. Már tegnap is óriási zuhant az árfolyam, miután a cég negyedik alkalommal halasztotta el a tavalyi éves beszámolójának bemutatását, és ha ez nem lenne elég, az is kiderült, hogy több milliárdos lyuk tátonghat a vállalat mérlegében, emiatt tegnap harmadára zuhant az egyik legnagyobb német tőzsdei cég árfolyama. A cég arra is figyelmeztetett, hogy ha nem tudja péntekig benyújtani az éves beszámolóját, az 2 milliárd euró értékű hitel kovenáns aktiválását vonhatja maga után. A Wirecard árfolyama 22,2 százalékkal került ma lejjebb, idén pedig 71,13 százalékos mínuszban van.