Estek a tengerentúli tőzsdék

A pénteki kereskedés nyitása után 1 százalék körüli pluszban jártak az amerikai indexek, de a hangulat később elromlott, amiben szerepe volt az Apple bejelentésének, miszerint üzleteik újranyitása helyett üzleteket zárnak be a koronavírus miatt, illetve a WHO is figyelmeztetést adott ki a gyorsuló járvány miatt.

A Dow Jones Index végül 0,8 százalékos eséssel fejezte be a napot, míg az S&P 500 0,6 százalékot esett, a Nasdaq pedig stagnált.

