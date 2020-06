Wizz Air: velünk együtt csak 2-3 európai légitársaság nincs technikai csődben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Wizz Air több nagy versenytársát szinte a sírból hozták vissza az államaik óriási mentőcsomagokkal, de ez még nem lefutott dolog, ezen légitársaságok újraindítása iszonyú költséges lesz, és hosszú ideig még alacsony bevétel mellett fognak működni ezek a légitársaságok. A most kimentett cégek akár 25-30 százalékkal is csökkenthetik kapacitásaikat, emiatt is komoly átrendeződés várható az európai légiközlekedésben. Több légitársaságnak nyújtott állami támogatás soha nem lesz visszafizetve, a támogatott cégek soha nem fogják kitermelni ennek a költségeit, az állami hitelek vagy le lesznek írva vagy át lesznek fordítva tulajdonrésszé, ez pedig tiltott állami támogatás lesz, nyilatkozta az Indexnek Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.