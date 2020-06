Ki ne szeretne olcsón vásárolni? Mutatunk néhány izgalmas befektetést

A koronavírus-krízis alatt igen nagyot estek a tőzsdék, és bár az év eleji zuhanást felpattanás, majd nagy emelkedés követte, sok befektetőt továbbra is az foglalkoztat, hogy a jelenlegi helyzet kínál-e a részvénypiacokon izgalmas befektetési lehetőségeket, ezért megnéztük, hogy a nagy európai vállalatok részvényei közül melyek a legolcsóbbak: a cégek között egy autógyártó, több pénzügyi szolgáltatók és egy dohányipari vállalat részvényei is megtalálhatóak.

A legolcsóbbak

A koronavírus, valamint a járvány várt negatív gazdasági hatásai miatt a tőzsdék az év elején igen nagyot estek, majd a járványügyi korlátozások fokozatos enyhítése, a gazdaságok későbbi újranyitása, valamint a kormányok és jegybankok által nyújtott támogató, és élénkítő intézkedések nyomán a tőzsdék felpattantak, majd az elmúlt hónapok folyamán a világ vezető részvényindexei hatalmasat emelkedtek.

A koronavírus járványt követő tőzsdei sokk után érdemes megnézni, hogy melyek a legizgalmasabb részvények, mely papírok forognak a leginkább vonzó árazás mellett. Európai cégeket vizsgáltunk, majd a keresésünket a tízmilliárd eurónál magasabb piaci kapitalizációjú társaságokra szűkítettük le, és megnéztük, hogy ezen vállalatok esetében melyek forognak a legalacsonyabb P/E ráta mellett. Mivel az idei évre vonatkozóan a piaci szereplők körében továbbra is jelentős a bizonytalanság, ezért a 2021-es profitvárakozás alapján számolt P/E rátákat vizsgáltuk meg, és kiderült, hogy több jól ismert cég részvényei is igen vonzó P/E rátán forognak. Az élmezőnyben autógyártók, energetikai vállalatok, pénzügyi cégek részvényei állnak, nem is véletlenül, ezeknek a cégeknek a működését tartósan nyomás alatt tarthatja a koronavírus-járványt követő válság.

A koronavírus-válság következtében az alacsony szorzószámok aligha véletlenek, ugyanakkor az sem mindegy, hogy milyen forgatókönyvekkel számolunk: ha a fenti módszert követe a számításhoz a legalacsonyabb 2021-re vonatkozó eredményvárakozásokat vesszük alapul, akkor máris árnyaltabb a kép, és látható, hogy a várakozások alapján több cégnél is arra számítanak az elemzők, hogy jövőre is veszteségesek lehetnek majd. Persze a negatív P/E ráta nem értelmezhető, de a rend kedvéért rátettük a grafikonunkra azoknak a cégeknek az árazását is, amelyek a legpesszimistább várakozások alapján még jövőre is veszteségesek lehetnek, így szerepel a grafikonon például a Peugeot és a Fiat Chrysler is, de az is leolvasható az ábráról a fentebb már bemutatott, alapforgatókönyvet felvázoló ábrához képest, hogy ha tartósan elromlanak a dolgok, akkor egy vonzó, 6-os P/E rátán forgó Volkswagen árazása könnyen 12 körülire ugorhat fel.