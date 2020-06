Orbán Balázs: nem szándékozunk eladni a Mol- és a Richter-pakettből semmit

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény elfogadását követően a napokban a bírósági nyilvántartásba vétellel lezárult a szervezet átalakításának első szakasza. Az Országgyűlés által biztosított támogatás keretében az MCC tulajdonba kapta a jelenleg is működési helyéül szolgáló Somlói úti ingatlanegyüttest, valamint a Mol és Richter részvényeinek 10-10 százalékát. Az MCC kuratóriumának új elnöke a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, Orbán Balázs, aki a Portfolio-nak elmondta: nem túlzás azt mondani, hogy ilyen intellektuális vállalkozás még nem volt a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon. A tőzsdei cégek osztalékfizetésének esetleges elmaradására úgy reagált, hogy a következő évek fejlesztési programjának végrehajtása tulajdonképpen osztalékbevétel nélkül is megvalósítható. A pakettek esetleges eladásával – és így a Richter felvásárlására irányuló út megnyitásával – kapcsolatban leszögezte: „nem szándékozunk értékesíteni a pakettből semmit, sem rövid, sem hosszú távon. Nem is lesz szükség rá. (…) A társaság, a menedzsment, a mostani kormány, valamint az MCC érdeke egy és ugyanaz. Mi is mindig azt az irányt fogjuk támogatni, amelyik azt erősíti, hogy a Richter továbbra is a magyar gazdaság, a magyar gyógyszeripar, valamint a magyar szellem zászlóshajó vállalata legyen.”

Milyen tervekkel érkezik az MCC alapítványának élére?

A hatalmas feladat és a páratlan lehetőség miatt nem is mondhatnék mást: nagyszabású tervekkel. Most ugyanis ez a 25 éve, eddig is kiváló szakmai színvonalon működő tehetséggondozó intézmény arra kapott megbízást az Országgyűléstől, hogy vállalja fel a XXI. századi magyar politikai, gazdasági, kulturális elit felnevelésének feladatát szerte a Kárpát-medencében. Nem túlzás azt mondani, hogy ilyen intellektuális vállalkozás még nem volt a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon. A tehetséggondozó program ettől kezdve vertikálisan és horizontálisan is kibővül, s több ezer gyerek képzése és közösséggé formálása valósul majd meg egészen 10 éves kortól – kis túlzással – a karrierút végén betöltött vezető pozícióból való nyugdíjazba vonulásig. Eközben, reményeink szerint, azt az ívet is be tudjuk majd járni, hogy az MCC hamarosan mindenki számára olyan intézményt jelent, ami egy nemzetközileg jegyzett és a nemzetközi világban beágyazott, de elkötelezetten a magyar nemzet érdekében dolgozó, szellemi, oktatási, nevelési, kutatási és tulajdonképpen think-tank feladatokat ellátó központ.

Az új közérdekű vagyonkezelői alapítvány milyen változást hoz rövid és középtávon az MCC életében?

Ez az eszköz, nem pedig a cél a fenti átalakulások sodrában. Rendkívül jelentős támogatást és vagyont kapott az alapítvány a parlament döntése értelmében, a korábbi alapító család és a kormány jóvoltából. Ez a kapcsolat ugyanakkor most megszakad, hiszen ettől kezdve az intézmény működtetésével kapcsolatos teljes vagyonkezelői és szakmai felelősség a kuratóriumot terheli. Ennek a változásnak a jogi leképeződése a vagyonkezelői alapítvánnyá történő átalakulás, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel már le is zárult. Az új összetételű kuratórium és felügyelő testület, valamint a vagyonellenőr személye garancia a kontinuitásra, a minőségi szakmai munkára, a nemzetközi nyitottságra, a hazafias szemléletre, s nem utolsó sorban a fegyelmezett vagyongazdálkodásra.

Milyen finanszírozási források álltak eddig az intézmény rendelkezésére?

Az Alapítvány eddig jóval szerényebb, bár az elmúlt néhány évben a korábbiakhoz képest magasabb számokat tartalmazó költségvetési bevételi oldalát eddig több irányból érkező állami, magánadományozói és alapítványi forrás fedezte. Ebből működtek az MCC-ben a határon belüli és azon kívüli képzési programok, a szakmai konferenciák, s ebből valósult meg több mint 150 egyetemista bentlakásos, valamint több mint kétezer általános és középiskolás külsős rendszerben megvalósuló képzése. Ehhez képest történik most meg a léptékváltás.

Miben változnak meg a források? Milyen finanszírozásra számíthat az intézmény a jövőben, és mennyiben lesz ebben fontos szerepe a fenntartó alapítványnak juttatott Mol és Richter-tulajdonrész után járó osztaléknak?

A tulajdonba kapott infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint a vidéki és a határon túli bázisok kiépítéséhez, továbbá a kezdeti években a működtetéshez az állam a tervek szerint további jelentős támogatást fog nyújtani. A vagyonkezelésbe kapott részvényportfolió hozama pedig hosszú távon adhatja a szükséges működési költségek fedezetét.

Ha valamilyen okból kifolyólag ezek a társaságok nem fizetnek osztalékot, akkor arra is felkészülnek?

A következő évek fejlesztési programjának végrehajtása tulajdonképpen osztalékbevétel nélkül is megvalósítható, a kiadások ráadásul csak fokozatosan, a tevékenység kibővítéséhez igazodva emelkednek, így nehézséggel nem számolunk. Ugyanakkor, mint a társaságok tulajdonosai, valamint olyan intézmény, amelyik elismeri és támogatja a kormány elmúlt 10 évben elért gazdasági eredményeit, amelyeknek köszönhetően a mi portfoliónkba került társaságok is jól teljesítettek, arra bátorítunk mindenkit, hogy legyen realista. Ez a realizmus a kérdésében foglaltakhoz képest némileg több optimizmust feltételez.

Konkrétan mi a garancia arra, hogy az osztalékfizetés elmaradása esetén nem értékesítenek a pakettből?

Nézze, régivágású és újhullámos konzervatívokból álló testület vezeti a vagyonkezelő alapítványt, akik olyan emberek, akik nagyon komoly szakmai, pénzügyi tapasztalattal rendelkeznek, illetve pontosan értik annak jelentőségét, hogy ezek a nemzetstratégiai vállalatok magyar kézben vannak. Nem szándékozunk értékesíteni a pakettből semmit, sem rövid, sem hosszú távon. Nem is lesz szükség rá. Minden jól van úgy, ahogy most van!

A Richter 10%-os tulajdonrészének MCC alapítványhoz történő átadásával kapcsolatban Bogsch Erik, a Richter elnöke mégis úgy nyilatkozott nekünk korábban, hogy ez alapvető változást hoz a cég életében, mivel az MCC alapítványa a bizalmi vagyonkezelés helyett megkapja a tulajdonjogot és szavazati jogot is. Így nem lesz garancia az állami tulajdonossal való együtt szavazásra. Hogyan és mivel tudná megnyugtatni a Richter vezetőit, hogy ez a 10%-os pakkal is hasonlóan fognak bánni, mint az állam?

A társaság, a menedzsment, a mostani kormány, valamint az MCC érdeke egy és ugyanaz. Mi is mindig azt az irányt fogjuk támogatni, amelyik azt erősíti, hogy a Richter továbbra is a magyar gazdaság, a magyar gyógyszeripar, valamint a magyar szellem zászlóshajó vállalata legyen, s mint ilyen, egyre jelentősebb nemzetközi piaci pozíciót foglaljon el.

Bogsch Erik szerint az új részvényesi szerkezet a jövőben mégis megnyitja az utat, hogy a Richter felvásárlás áldozatává váljon. Mit gondol, reális lehet ez a kimenetel?

Erre félig komolyan azt tudom mondani, hogy ha a fenti stratégiai célok mentén halad tovább a vállalat – úgy, ahogyan azt eddig is tette –, akkor nem az eladói, hanem a vevői oldalon kell inkább velünk számolni. De, azt is szeretném egyértelmű tenni, hogy aki ismeri az MCC történetét, karakterét, feladatát, s nem túlzottan nagy híve az összeesküvés-elméleteknek, az pontosan tudja, hogy ez a szervezet sosem lesz egy klasszikus vagyonkezelő alapítvány. Olyan, amelyet például azért hoztak létre, hogy különböző piaci műveletek és rugalmas portfoliókezelés révén egy család magánvagyonát minél inkább gyarapítsák. Ilyen típusú céltételezés nálunk fel sem merül.

Mi közérdekű feladatot látunk el, a nemzeti tehetséggondozás ügyére fókuszálunk – ráadásul kormányzati ciklustól immár függetlenül. Erre szól a parlamenttől kapott hosszú távú mandátumunk, s ezt fogja szolgálni a mostani kormányzatól kapott jelentős költségvetési támogatás is, valamint a részvényportfolió változatlanul hagyása melletti esetleges hozam.

Bogsch elnök úrnak – aki az MCC nagy barátja, korábbi években többször szerepelt előadóként és diplomaosztó díszvendégként is nálunk – azt tudom mondani, hogy nagyon várjuk az előttünk álló több évtizedes közös munkát. Mindenkit megnyugtatok, a Richter tulajdonosai közül a legstabilabb partnerek bizonyosan mi leszünk. Nekünk ugyanis az a horizontunk, hogy az MCC hallgatói közül mind többen fogjanak olyan országépítő munkába, mint amilyet a XX. század elején Richter Gedeon végzett, illetve az ő szellemi örökösei, például Bogsch Erik elnök úr ma is végeznek. Minél több ilyen tehetség kiemelkedéséhez tudunk hozzájárulni, annál sikeresebb lesz Richter is, illetve a XXI. század Magyarországa is!