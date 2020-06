Aggódnak a befektetők, esnek az európai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Esnek az európai tőzsdék hétfőn, a befektetőket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hírek aggasztották, miután a WHO hétfő hajnali összesítése szerint minden eddiginél gyorsabban, egy nap alatt 183 ezerrel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és főként Észak- és Dél-Amerikában tombol a koronavírus, emellett a német járványügyi hírek is óvatosságra intették a befektetőket. A magyar tőzsde is lejjebb került hétfő délelőtt.