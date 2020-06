Felemásan teljesítenek a tengerentúli tőzsdék, egyedül a Nasdaq tud erősödni

Eséssel indult a hétfői kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, a hangulatra a járványügyi aggodalmak vetettek árnyékot, miután az Egyesült Államokban és a világ más részein is emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzések száma, amelyet követően a befektetők a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos félelmek aggasztották. Az egyedi részvények közül az American Airlines árfolyama 5 százalékkal került lejjebb, miután a cég újabb dollármilliárdokat vonna be annak érdekében, hogy javítsa a likviditási helyzetét, amit a koronavírus-járvány erősen megtépázott az egész szektorban. Részvényeket és kötvényeket bocsátana ki, valamint új hitelt is felvenne. A Dow 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,2 százalékot esett.