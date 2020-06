Tovább terjed a globális járvány, mégis egyre feljebb kapaszkodnak a tőzsdék

A Dow Jones és az S&P 500 is közel 0,5 százalékot erősödött ma. Friss hír nincsen az emelkedés mögött, a befektetők továbbra is abban bíznak, hogy a globális koronavírus-járvány további terjedése ellenére az epidémia következő hullámában sem lesz már szükség olyan korlátozó lépésekre, amilyeneket idén tavasszal vezettek be világszerte. Az amerikai tőzsdén a Nike, a Microsoft, az Apple és a Visa árfolyama is több mint 2 százalékot emelkedett, vagyis a befektetők most is azoknak a vállalatoknak a részvényeire fogadnak, amelyek nem csak a válság alatt, hanem a válságot követően is a nyertesek közé tartozhatnak.