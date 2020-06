Új csúcson zárt a Nasdaq, az európai tőzsdéken is emelkedéssel indulhat a nap

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkedéssel zárták a hétfői napot a tengerentúli tőzsdék, a Nasdaq Composite pedig új történelmi csúcson zárt. Ázsiában is emelkednek a tőzsdék, miután Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi tanácsadója tegnap arról beszélt, hogy vége a kereskedelmi tárgyalásoknak Kínával, majd ezt Donald Trump megcáfolta, és később Peter Navarro is cáfolta saját nyilatkozatát, amit kedvezően fogadtak a befektetők. Európában is emelkedéssel indulhat a nap, a határidős DAX 97 pontos plusza 0,8 százalékos emelkedést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.