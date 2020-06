A bankpapírok húzták felfelé az amerikai tőzsdéket

A vezető amerikai indexek a nyitás körüli értékükhöz közeli tartományban mozognak a kereskedés második szakaszában, a korábbi kisebb pluszok elolvadtak, miután több államból a koronavírus gyorsuló terjedéséről számoltak be. Texas állam kormányzója be is jelentette, hogy az új fertőzések megugrása miatt leállítják az állam gazdaságának újranyitását.

A Dow Jones Index 0,2, az S&P 500 0,1 százalékos emelkedést mutat, a Nasdaq 0,3 százalékkal emelkedett.

