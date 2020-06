Elemzők a koronavírusról: nem fog megismétlődni a márciusi helyzet

In English

A Credit Suisse stratégája szerint nem valószínű, hogy megismétlődik a márciusi helyzet. A járvány második hulláma miatt aggódik az egész világ, de a nagy különbség, hogy ezúttal valószínűleg nem fog leállni a világgazdaság.

A márciusi tőzsdei pánik elsődleges oka nem maga a vírus volt, hanem az, hogy leállt a gazdaság. Ez most is a befektetők feje felett lebeg lehetőségként, de addig, amíg nem látjuk azt, hogy megismétlődnek a márciusi korlátozások, a befektetők inkább a következő negyedévekre várt felépülésre koncentrálnak.

A UBS Global Wealth Management ázsiai részvénypiaci részlegének feje hasonló véleményen van, szerinte sem túl valószínű, hogy ismét teljesen bezárkózik a világ. Egy ország lezárása havonta a GDP 3 százalékába kerül, egyik ország sem engedheti meg magának (még a leggazdagabbak sem), hogy 2-3 hónapra leálljanak – véli.

Közben új csúcsra emelkedett az Egyesült Államokban a napi új fertőzöttek száma, Dél-Koreai is arról számolt be, hogy már a második hullámmal küzd, Peking pedig újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be, miután egy új gócpont formálódott egy piacon.

Az IMF tegnap frissítette az idei évre vonatkozó előrejelzését, ami alapján a korábbinál nagyobb gazdasági visszaesést várnak. Jelenleg 4,9 százalékos GDP-csökkenést jósolnak 2020-ra, szemben az áprilisi 3 százalékkal.

