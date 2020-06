Nagy mínuszban zártak az amerikai tőzsdeindexek

A Wirecardnál zajló machinációk már évek óta a német pénzügyi felügyelet és a rendőrség látókörébe kerültek, könyvvizsgálók már korábban is jelezték, nem minden stimmel a cég és leányvállalatainak mérlegében, a nemzetközi sajtóban is egymást érték a leleplező cikkek, mégis, egészen idén tavaszig tartott, hogy a német botránycégnél eljött a végjáték, most azonban alaposan felgyorsultak az események. Ekkora botrány még soha sem volt a DAX-cégek történetében, az események több ezer intézményi és lakossági befektetőt temetettek maguk alá, a veszteség túlmutat a pénzügyi vetületen, és sokak szerint az egész német tőkepiac, a befektetői kultúra is nagy sebet kapott, a német vállalatok nemzetközi megítélésén is csorba esett. Ha csődbe is megy a Wirecard, akkor azzal még nem lesz vége a történetnek, elkezdődött a felelősök keresése a német pénzügyi felügyeletnél, és a vállalat könyvvizsgálójánál, az EY-nál is.