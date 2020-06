A Wirecard vizsgálja a csődeljárás lehetőségét, de folytatnák a működést

A német botránycég, a Wirecard szombaton bejelentette, hogy a fizetésképtelenség esetén is folytatja az üzleti tevékenységét, és reméli, hogy a hatóságok hamarosan kinevezik az új, ideiglenes vezetőt.

A vállalat bejelentése szerint az üzleti tevékenység folytatása a hitelezők érdeke is. A csődeljárás megindításának lehetőségét továbbra is vizsgálják - tették hozzá.Folyamatosan vizsgálják, hogy a fizetésképtelenségi eljárásnak ki kell-e terjednie a leányvállalatokra is, amelyek egyelőre nem nyújtottak be csődeljárási kérelmet.

A vállalat csütörtökön omlott össze, és 4 milliárd euróval tartoznak a hitelezőknek. Mi is beszámoltunk róla, hogy a Wirecard nem tud elszámolni 1,9 milliárd euróval, amely miatt az EY könyvelőcég nem tudja lezárni a vállalat 2019-es eredményét.

A fizetésképtelenségi eljárás nem terjed ki a Wirecard bankra, amely nagyjából 1,4 milliárd eurót tart betétekben, és amely felett már a német bankfelügyelet sürgősséggel átvette az irányítást.

Az Egyesült Királyság felügyeleti szerve (FCA) több követelményt is megfogalmazott a vállalattal szemben, ilyen a szabályozott tevékenységek tilalma is. A vállalat elmondása szerint folyamatos egyeztetéseket folytat az FCA-val a Wirecard Card Solutions Ltd-ről, és remélik, hogy a felügyelet lehetővé teszi a további működést.

Az EU vizsgálja a német bankfelügyelet felelősségét az ügyben, a befektetők pedig az EY-n kérik számon, hogy miért nem figyelmeztetett a vállalat helyzetére korábban.

