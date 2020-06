Argentína még nem enyhít: bezárkózásra kérik a fővárosiakat

MTI Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány miatt eddig érvényben lévő korlátozások július 17-ig szóló fenntartását jelentette be pénteken Alberto Fernández argentin elnök, aki jelezte azt is, hogy Buenos Airesben és környékén a mostaninál is szigorúbb intézkedésekre lehet számítani a fertőzések számának utóbbi hetekben tapasztalt, rendkívül gyors növekedése miatt.