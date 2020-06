Egyre bővül a lista: a legnagyobbak is csatlakoznak a lázadáshoz a Facebook ellen

Az elmúlt napokban sorra jelentették be globális nagyvállalatok, hogy felfüggesztik hirdetéseiket az online közösségi oldalakon, arra ösztönözve őket, hogy lépjenek fel agresszívabban a gyűlöletbeszéd és a hamis információk terjedése ellen. Ennek a kampánynak a legnagyobb elszenvedője a Facebook lehet, a világ legnagyobb közösségi oldala és egyben az online hirdetési piac egyik legnagyobb szereplője.

Több nagyvállalat bejelentette a héten, hogy felfüggeszti hirdetéseit a közösségi oldalakon, ezzel lépve fel a gyűlöletbeszéd és a hamis információk terjedése ellen. A #StopHateForProfit kampányhoz a Verizon csütörtökön csatlakozott, pénteken az Unilever, a Coca-Cola és a Honda jelentette be, hogy leálltja a hirdetéseket, szombaton pedig az italgyártó óriás, a Johnnie Walker és a Guinness gyártója, a Diageo közölte, hogy szünetelteti a hirdetéseket a közösségi oldalakon júliustól. Eddig több mint 100 hirdető csatlakozott a júliusra meghirdetett bojkotthoz, a fentiek mellett például a Patagonia, a Lending Club, és a The North Face is.

A hirdetésekből él a Facebook

A bojkott különösen a világ legnagyobb közösségi oldalának, a Facebooknak lehet fájdalmas, a platformnak mintegy 8 millió hirdetője van világszerte és szinte csak hirdetésekből vannak bevételei.

A Facebook az online hirdetési piac második legnagyobb szereplője a Google után az Egyesült Államokban az Emarketer adatai szerint. A Google amerikai hirdetési bevételei 41,8 milliárd dollárra rúgtak 2019-ben, a Facebook közel 30 milliárd dollárt gyűjtött be tavaly online hirdetésekből az Egyesült Államokban, globálisan pedig közel 70 milliárd dolláros bevétele volt.

A koronavírus-járvány és azzal összefüggésben a vállalatok költségtakarékossági intézkedései miatt az idei évre lassulást vártak az elemzők, még a nagy bojkott előtt 4,9 százalékos növekedést jósoltak a Facebooknál a hirdetési bevételekben 2020-ra (miközben a Google-nél csökkenésre számítottak).

millió dollár, forrás: Facebook

Mit akarnak a hirdetők?

A Facebook a kampányra egy 1600 szavas nyilatkozatban reagált a hirdetőinek, ami a CNBC birtokába jutott. A vállalat üzleti megoldások üzletágának alelnöke, Carolyn Everson közölte, hogy a bojkott általánosságban nem a megfelelő módja annak, hogy közösen előrelépést érjenek el. Hozzátéve, hogy a Facebook a saját feltételeinek megfelelően tervez cselekedni.

Remélem tisztában vagytok vele, hogy nem változtatunk a politikánkon bevételi nyomás hatására. Az üzletpolitikánkat az elveink alapján határozzuk meg, nem az üzleti érdekek szerint

– tette hozzá.

Mark Zuckerberg pénteken tartott beszédében változtatásokat ígért, de nem említette meg, hogy ezek a bojkotthoz kapcsolódnának.

A hirdetők azt követelik, hogy szigorúbb politikát vezessen be a Facebook a gyűlöletbeszéd és a félrevezető információk ellen. Például külön moderációs eszköztárat adjon azon felhasználók kezébe, akiket vallásuk vagy faji hovatartozásuk miatt támadnak, a hirdetőknek pedig teremtsék meg a lehetőséget annak ellenőrzésére, hogy milyen gyakran jelentek meg hirdetéseik olyan tartalom közelében, amit később a Facebook moderátorai eltávolítottak hamis információk vagy gyűlöletbeszéd miatt és térítsék vissza ezen hirdetések árát.

Árfolyamhatás

A nagyhirdetők egy havi költésének elmaradása érezhető hatással lehet a Facebook bevételeire, erre reagáltak a befektetők is. A Facebook árfolyama több mint 8 százalékot esett pénteken annak hatására, hogy sorozatban jelentette be a vállalatok a hirdetési pénzek megvonását. De még így is 5 százalékos pluszban van idén a részvény.

Mit gondolnak az elemzők?

A Bank of America pénteki elemzésében kiemelte, hogy csak a Verizon lépésének nem lenne szignifikáns hatása a Facebook számaira, hiszen több millió hirdetője van a közösségi oldalnak. De ha a „nagy influenszerek” követik, akkor rövid távon „hógolyó-hatást” válthat ki és sorra függesztik fel a hirdetéseket a nagyvállalatok. Ez úgy tűnik, hogy be is következett, hiszen a Verizon lépését olyan nagy cégek követték, mint a Coca-Cola.

A Bernstein elemzője szerint ez más most, mint a 2018-as #deletefacebook-kampány, amit a Cambidge Analytica-botrány váltott ki. (Amikor több tízmillió Facebook-felhasználó személyes adatait használta fel a Cambridge Analytica politikai célra, a felhasználók engedélye nélkül). Akkor hírességek tömegével törölték a Facebook-profiljukat és szólítottak fel mindenkit arra, hogy kövessék a példájukat. A Bernstein elemzője hozzátette, hogy most nagyon transzparens, hogy ki vesz részt és ki nem vesz részt a bojkottban.

Egyes elemzők szerint a bojkott kiterjedhet a Facebookon és a Twitteren túl más platformokra is, és lehet, hogy a Google sem ússza meg. Sőt, az is elképzelhető, hogy túlnyúlik majd a júliuson a bojkott, ha a Facebook addig nem változtat, hiszen nehéz elképzelni, hogy ebben az esetben csak úgy visszakapcsolná mindenki a hirdetéseket augusztusban.

Ezen nyerhetnek a riválisok, hiszen a hirdetők az eddig a Facebookon elköltött hirdetési dollárjaikat az Amazonhoz, a Pinteresthez, vagy akár a Snapchathez csatornázhatják. Viszont sok olyan potenciális hirdető van, akik le fognak csapni a kereslet megcsappanása miatt olcsóbbá váló Facebook--hirdetések által kínált lehetőségre, így ez ellensúlyozhatja a kampányban résztvevők kieső bevételeit.

(CNBC)

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images