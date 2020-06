Hét dolog, ami miatt rázós lehet a jövő hét az amerikai tőzsdéken

Bár ismét egy bizonytalanabb időszak köszöntött az amerikai részvénypiacokra az elmúlt hetekben, a Dow még így is 35 százalékkal tartózkodik a márciusi mélypontja felett, a Nasdaq pedig 40 százalékot emelkedett az idei mélypontjához képest.

A Marketwatch által megkérdezett befektetők szerint a piacok kilátásait az fogja meghatározni, hogy hogy alakul a járvány, vagy hogy hogyan áll a kezelések és a vakcinák fejlesztése. Ezen kívül van még néhány tényező, ami a következő hetekben felfokozott volatilitást hozhat az amerikai tőzsdéken a Marketwatch szerint.

Gyorsuló fertőzés

A gazdaság fenntartható felépülésébe vetett bizalom nagyban függ attól, hogy az Egyesült Államok vissza tudja-e sikeresen verni a koronavírust. Az esélyeket rontja, hogy nincs egy egységes nemzeti stratégia a járvány kezelésére. A vakcina megváltoztathatja a járvány lefolyását, ha lesz elérhető oltóanyag, akkor a gazdaságok teljesen kinyithatnak, az emberek visszatérhetnek az iskolákba és a munkahelyükre. A Bernstein elemzője szerint azonban ha lesz is vakcina, az nem jelent egy azonnali csodaszert, ami egyből megoldja a járványhelyzetet.

Makroadatok

Jövő héten csütörtökön teszi közzé az Egyesült Államok a havi átfogó munkaerőpiaci jelentését, a szokásos pénteki időponthoz képest egy nappal korábban, pénteken ugyanis július 4-e miatt munkaszüneti nap lesz az országban. Egy hónappal korábban a májusi adat nagy pozitív meglepetést okozott, a várt csökkenéssel szemben ugyanis 2,5 milliós növekedésről számolt be a munkaügyi minisztérium. Ennek megfelelően az elemzők is optimistábbak lettek, most a konszenzusos várakozás 3 milliós plusz júniusra és hogy a munkanélküliségi ráta 13,3 százalékról 12 százalékra esett vissza. Ha gyengébb adatok látnak nagyvilágot, az sokkhatásként érheti a befektetőket.

Többen arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai munkaerőpiac teljes felépülése évekig tarthat, miután mintegy 30 millió embert taszított munkanélküliségbe a járvány. Ezen a véleményen van például az LPL Financial elemzője is, aki 10 recessziós időszak munkaerőpiacát vizsgálta meg 1950-ig visszamenőleg.

Negyedév végi átsúlyozások

A piaci szereplők szerint több milliárd dollárnyi mozgás jöhet a héten a részvény-és kötvényportfoliókban, miután a negyedév végére a befektetők igyekeznek visszatérni a megcélzott allokációhoz. Mivel a negyedév során a részvények felé tolódott el az allokáció az árfolyamok emelkedése miatt, így számottevő átsúlyozások várhatók, a részvényekből a kötvények felé – jósolja a Commonwealth Financial Network befektetési stratégája. Becslései szerint csak a nyugdíjalapoknál 75 milliárd dollár áramolhat ki a részvényekből.

A következő stimulus bizonytalansága

Tovább kormányzati gazdaságélénkítő lépéseket várnak a szakértők, amelyek a kisvállalatokat meg a lakosságot célozzák meg. Jelenleg a Kongresszusban már folynak az egyeztetések, elemzők szerint július végére várható a bevezetésük. A bizonytalanságot az okozza, hogy bár Steven Mnuchin pénzügyminiszter állítása szerint a Trump-kormányzat nyitott egy újabb kör stimulusra, nem biztos, hogy a Kongresszustól elég támogatást kap ahhoz, hogy ezt véghez vigye. Egyes szakértők szerint újabb segítség nélkül a gazdaság és a piacok is lendületet veszíthetnek.

Joe Biden

A Siena College és a New York Times által publikált közvéleménykutatás szerint Joe Biden a népszerűbb az amerikai elnökválasztási kampányban Donald Trumppal szemben, 50%-36% arányban. Egy héttel korábban a Fox News pollja 50%-38%-os előnyt jósolt a demokrata jelöltnek. A részvénypiacok számára ez azért nem túl jó hír, mivel Biden programja szerint Donald Trump 2017-es társasági adóreformját visszacsinálná és 28 százalékra növelné a társasági adókulcsot. Ez a lépés pedig a Goldman Sachs becslései szerint jelentősen csökkentené az amerikai vállalatok profitját, az S&P 500 indexre vonatkozó EPS-várakozást 170 dollárról 150 dollárra vetné vissza.

A technika

A Marketwatch szerint a 10 éves amerikai kötvényhozam trendje megtört, ami szintén nem túl jó előjel a részvénypiacoknak. A 10 éves kötvényhozam az emelkedő trend alá esett, ami a biztonságba menekülést jelzi, a kötvényhozam így május 14-e óta nem látott mélypontra esett. A Janney Montgomery Scott technikai elemzője szerint a márciusi mélypontok óta látott emelkedő trend megtört, az egyre magasabb mélypontok mintája megszakadt, ez pedig alacsonyabb hozamokat eredményezhet. Ezzel együtt pedig a részvénypiacok is eltérhetnek a márciusi óta tartó trendtől.

Alacsony forgalom

Rövid hét lesz, az amerikai tőzsdék pénteken zárva tartanak július 4-e miatt, ami felerősítheti az árfolyammozgásokat.

