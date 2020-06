Megvan az egyik legígéretesebb koronavírus-gyógyszer ára

A Gilead Sciences az Egyesült Államokban és néhány más fejlett országban 2 340 dollárban határozta meg a társaság koronavírus-gyógyszer jelöltjével történő ötnapos kezelés árát.

A Gilead Sciences 2 340 dollárra árazta be a koronavírus-gyógyszer jelöltjével történő ötnapos kezelést az Egyesült Államokban és néhány más fejlett országban. Az ár alatta maradt a gyógyszerárakkal foglalkozó kutatócsoport, az Institute for Clinical and Economic Review (ICER), 5 080 dolláros, kezelésenkénti ajánlásának. De inkább összhangban állt az ICER által javasolt 2520-2800 dollár körüli alacsonyabb sávval, amelyet a szabadalommal nem védett olcsó szteroid, a dexamethasone koronavírus ellen engedélyezett alkalmazása alapján határoztak meg.

A remdesivirt kiemelt figyelem övezi a koronavírus elleni harcban, miután a klinikai vizsgálatban az antivirális gyógyszer segített lerövidíteni a kórházi gyógyulási időket. A remdesivir néhány beteg esetében megkapta a vészhelyzeti célú felhasználási engedélyt az Egyesült Államokban. A dexamethasone-t ezt követően potenciális áttörésként említik a koronavírus kezelésében.

A Gilead Sciences szerint az amerikai magánbiztosítócégek esetében az ár fiolánként 520 dollár lesz, ami egy beteggel és hat fiolás kezeléssel számolva 3 120 dollár. A magánbiztosítókon kívüli ár fiolánként 390 dollár lesz a cég szerint.

A Royal Bank of Canada elemzői a gyógyszerrel kapcsolatban 2020-ban 2,3 milliárd dolláros bevételi potenciált látnak, amely ellensúlyozza a több mint egymilliárd dolláros fejlesztési és terjesztési költségeket. Az elemzők szerint a részvényárfolyam emelkedésére mindez korlátozott hatást gyakorolhat, mivel más vakcinákkal és jobb kezelésekkel is érdemes számolni hosszabb távon.

A Gilead Sciences megállapodást kötött az amerikai Egészségügyi és Szociális Minisztériummal (HHS), amelynek keretében az államok és az HHS határozza meg a kórházak számára történő allokációt, szeptember végéig.

Az HHS több mint félmillió kezelést biztosított a gyógyszerből az amerikai kórházak számára, szeptember végéig, ami magában foglalja a Gilead júliusi termelési kapacitásának száz százalékát és az augusztusi és szeptemberi kapacitásának kilencven százalékát. Ezt követően, ha a kínálat kevésbé lesz korlátos, az HHS leállítja az elosztás kezelését a Gilead szerint.

A Gilead Sciences ma 0,2 százalékkal került lejjebb, a társaság részvényárfolyama idén 14,6 százalékot emelkedett.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images