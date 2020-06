22 részvény, amik a járvány második hullámában is állhatják majd a sarat

A járványügyi korlátozások enyhítése után ismét előtérbe kerültek a koronavírus-járvány esetleges második hullámával kapcsolatos aggodalmak, mindez jó alkalmat kínálhat a befektetők számára ahhoz, hogy felkészítsék portfoliójukat. A Barron’s több olyan vállalat részvényét gyűjtötte össze, amelyek jól teljesítettek az év első felében, az árazásuk nem tekinthető elrugaszkodottnak, valamint az elemzői várakozások szerint hosszú távú eredménynövekedést kínálnak. A listán 22 cég papírja szerepel.

A koronavírus-járvány második hullámával kapcsolatos félelmek az utóbbi napokban fokozódtak Európában, miután több ország is a fertőzések számának emelkedéséről számolt be, amelyet követően a tőzsdék ismét eladói nyomás alá kerültek. A Barron’s szerint mindez jó alkalmat jelent arra, hogy a befektetők felkészítsék portfóliójukat a járvány esetleges második hullámára.

A Barron’s a Stoxx Europe 600-as indexet vizsgálva olyan cégeket keresett, amelynek részvényei idén emelkedni tudtak, valamint a koronavírussal összefüggő, korábbi eladói hullámot is képesek voltak átvészelni, továbbá a feltételek között az is szerepelt, hogy a vállalatok várhatóan képesek majd az eredményeiket növelni a következő öt év során. A listán többek között gyógyszergyártók, mint az AstraZeneca vagy a Hikma; nagy fogyasztási cikkgyártó cégek, mint az Unilever és a Reckitt Benckiser, továbbá élelmiszer-kiskereskedő cégek is szerepelnek.

Érdemes számolni a járvány második hullámával

Február 19. és március 23. között, alig több mint egy hónap alatt a Stoxx Europe 600 index 35 százalékot esett, ahogy a koronavírus-járvány terjedt Európa-szerte, melynek következtében az országok többsége járványügyi lezárásokra kényszerült. Miután Kínában és több más ázsiai országban sikerült lelassítani a járvány terjedését, Európa vált a járvány gócpontjává, mielőtt az Egyesült Államokban a járványügyi helyzet súlyosabbra fordult volna.

Manapság több ország is enyhíti a járványügyi korlátozásait. Azonban a koronavírus útjának előrejelzése veszélyes játékot jelent a befektetők számára, amellyel a szakértők és az egészségügyi szakemberek is folyamatosan küzdöttek az eddigiek folyamán. A járvány második hulláma nem kizárható Európa esetében, a WHO szakértője nemrégiben arról beszélt, hogy a járványügyi korlátozásokat enyhítő országokban a koronavírus újbóli felbukkanása mára már valósággá vált.

A Barron’s olyan részvényeket keresett, amelyek a járvány első hullámát nagyobb károk nélkül képesek voltak átvészelni, olyan papírokat, amelyek árfolyama február 19. és március 23. között kevesebb 15 százalékot esett. Egy ilyen mértékű esés jelentősnek tűnik, azonban az Unilever ebben az időszakban 15 százalékot esett, azonban a társaság papírjai ezzel a Stoxx 600 legjobban teljesítő részvényei között voltak ebben a periódusban.

A fenti kritériumoknak megfelelő részvényeket tovább szűkítették, a következő öt évre, az elemzők által becsült, vállalati eredmény növekedés alapján. A 25-nél magasabb előre tekintő P/E rátával rendelkező cégek papírjait kiszűrték, így a listáról olyan cégek részvényeit távolították el emiatt, mint a francia italgyártó, a Remy Cointreau, vagy a felvonókat gyártó Kone.

Ezekre a részvényekre érdemes most odafigyelni

A Barron's listáján a Stoxx Europe 600 indexben szereplő vállalatok részvényei közül 22 szerepel, olyan részvények, amelyek átvészelték a korábbi, koronavírus-járvánnyal kapcsolatos eladási hullámot, és az idei évben emelkedni tudott az árfolyamuk, továbbá ezen cégek részvényei hosszú távú eredménynövekedési lehetőséget kínálnak.

AstraZeneca

A Barron’s összeállítása néhány részvényt külön is megemlített. A világ gyógszergyártó cégei versenyt futnak az idővel a koronavírus ellenszeréért. A brit gyógyszergyártó, az AstraZeneca a koronavírus elleni küzdelem élvonalába pozícionálta magát, a cég az Oxfordi Egyetemmel közösen fejleszt vakcinát, az egyetem már megállapodott az AstraZenecaval a gyártásról és a forgalmazásról arra az esetre, ha az emberi tesztelés alatt álló koronavírus-vakcina beválik. A társaság a járvánnyal összefüggő gyógyszer-felvásárlásokból is profitált, bár a cég szerint az év előrehaladtával ez a hatás halványulhat, az elemzők növekedést várnak a társaságtól.

Reckitt Benckiser

A nagy fogyasztási cikkgyártó cégek is jól navigáltak a válság jelentette viharos időszakon keresztül. A Lysol és Dettol termékeket forgalmazó Reckitt Benckiser megugró kereslettel szembesült a cég egészségügyi és higiéniai termékei iránt. A cég eladásai nőttek az idei első negyedévben, és a vállalat szerint a társaság idei évi teljesítménye jobb lehet majd az eredeti várakozásokhoz képest, azonban a társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2020-ra vonatkozó kilátások bizonytalanok a cég piacain, a koronavírus jelentette kihívások következtében.

Unilever

A többek között a Ben&Jerry’s jégkrémet és a Dove szappant előállító Unilevernek már nehezebb dolga volt, azonban a cég erős márkákat tartalmazó, diverzifikált portfoliója hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat jól teljesíthessen. Úgy tűnt, hogy a cég képes a jól alkalmazkodni a változó fogyasztói szokásokhoz, a társaság nemrég jelentette be, hogy megváltoztatják az angol-holland vállalati struktúrát, ami megkönnyítheti a járvány utáni világban számukra a fúziókat és felvásárlásokat.

Sainsbury’s

Több élelmiszer kiskereskedőcég is felkerült a Barron’s listájára, mint például a Sainsbury’s, mivel ezen társaságok profitáltak a járványügyi helyzetben a vásárlók élelmiszer felhalmozásaiból. Az erőre kapó járvány, és újabb korlátozó intézkedések esetleges bevezetése ismét lökést adhatna ezen vállalatok számára.

Admiral Group

Az Admiral Group is felkerült a Barron’s listájára, a vállalat egyike az Egyesült Királyság legnagyobb autóbiztosítóinak, a társaság több mint tizenegy százalékos piaci részaránnyal rendelkezik olyan márkáin keresztül, mint az Admiral, a Bell, a Diamond és az elephant.co.uk.

