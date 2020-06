Az életben maradásért küzd a német botránycég, közben két nap alatt hatszorosára ugrott az árfolyam

Nem nyugodnak a kedélyek a Wirecard körül, perek sora indulhat nem csak Németországban, de más országokban is, mivel több ezer befektető égette meg magát a tőzsdei cég részvényeivel, a vállalat vezetőivel szemben már több országban büntetőfeljelentést tettek, a cég amerikai leányvállalata pedig eladó. Közben a múlt heti mélypontról meredeken emelkedik a Wirecard árfolyama, egyrészt annak örülnek a befektetők, hogy Nagy-Britanniában tovább működhet a vállalat, másrészt annak is, hogy egyre több német politikus beszél arról, hogy életben kellene tartani a Wirecardot. A címben még hatszoros szerepel, de van egy visszafogott volatilitás a papírokban, fél órával a cikkünk megjelenése után inkább nyolc az a hat.

Feloldották a korlátozásokat Nagy-Britanniában

Múlt hét vasárnap jelentette be a brit pénzügyi felügyelet, az FCA, hogy gyakorlatilag felfüggesztik a Wirecard ottani működését,

a német vállalat nem bonyolíthat elektronikus fizetési tranzakciókat,

nem végezhet semmilyen szabályozott tevékenységet,

nyilatkozatot kell közzétennie a weboldalán, és közölnie kell az ügyfelekkel, hogy számára már nem engedélyezett semmilyen szabályozott tevékenység folytatása.

A felügyelet tegnap késő este feloldotta a korlátozásokat, és bejelentették, hogy a Wirecard folytathatja szabályozott tevékenységét, és újra nyújthat pénzügyi szolgáltatásokat az országban, a vállalat ügyfelei újra használhatják bankkártyáikat, mint korábban. A szabályozó hatóság továbbra is figyelemmel kíséri a Wirecard működését.

Eladó az észak-amerikai leánycég

A Wirecard North America, a német vállalat amerikai leánycége eladásra kínálta fel magát, és egyben igyekezett távolságot tartani az anyacégtől abban a közleményben, amelyet most tett közzé az amerikai vállalat, amelyet Citi Prepaid Card Services néven még2016-ban vásárolt meg a Wirecard.

A folyamat már előrehaladott állapotban van, az amerikai vállalat megbízott egy befektetési bankot a tranzakció levezénylésével.

A Wirecard North America egy önálló jogi és üzleti egység, és különálló a német Wirecardtól, működése pedig önmagában is fenntartható,

áll a vállalat közleményében.

Már nincs a legnagyobbak között

Az elmúlt években a Wirecard az egyik legnagyobb tőzsdei értékű német vállalattá nőtt, a csúcson több mint 24 milliárd euró volt a cég piaci kapitalizációja, a vállalat részvényei bekerültek a 30 legnagyobb német vállalat papírjait tömörítő DAX-ba is, és a legnagyobb európai vállalatok részvényeit tömörítő Stoxx Europe 600-ba is.

Mint ahogy arról múlt héten írtunk, a Wirecard piaci kapitalizációja 400 millió euró közelébe zuhant, emiatt pedig a vállalat részvényei nem tarthatják meg tagságukat a fontosabb benchmarkokban.

A folyamat már el is kezdődött,

a Stoxx Europe 600-nak mától már nem tagja a Wirecard.

A DAX-nál bonyolultabb a helyzet, ott negyedévente történik indexfelülvizsgálat, erre legutóbb június elején került sor, legközelebb pedig szeptemberben fog, így

nagy valószínűséggel a Wirecard a következő indexfelülvizsgálatig a DAX tagja marad, amennyiben nem áll be drámai változás a cég helyzetében.

Védekezik a felügyelet

A Wirecard-üggyel kapcsolatban sok kritika érte a német pénzügyi felügyeletet, a BaFint, amelynek vezetője, Felix Hufeld most vehemensen tagadja, hogy a hatóság hibát követett volna el,

a jogszabályok alapján nem is avatkozhatott volna be a Wirecard könyvvizsgálatába,

mondta Hufeld a felügyelet legutóbbi ülésén.

Ez fordulat ahhoz képest, hogy a felügyelet vezetője a múlt héten még arról beszélt, hogy elfogadja a BaFint ért kritikákat, mivel

nem voltunk elég hatékonyak ahhoz, hogy megelőzzük azt, ami történt,

ismerte el akkor Hufeld.

A felügyelet vezetője szerint nem is a BaFinen, hanem az EKB-n múlt, hogy a Wirecardot nem pénzügyi holdingként sorolták be, így a felügyeletnek relatíve kevés ellenőrzési joga volt a konszern felett. A BaFin eredetileg pénzügyi holdingként értelmezte a Wirecardot, az EKB viszont technológiai vállalatként sorolta be a Wirecardot, és csak a leányvállalatát sorolta a bankok közé.

Közben vezető német politikusok követelik Hufeld lemondását, és nem fogadják el a BaFin védekezését az ügyben.

Utórengések Ausztriában

Nem csak Németországban, Ausztriában is indulhatnak perek a Wirecard-ügyben, a Christandl & Partner ügyvédi iroda már vizsgálja a jogosrvoslati igényeket a BaFinnel és a Wirecard könyvvizsgálójával, az EY-jal szemben.

Közben Ausztriában is büntetőfeljelentést tettek a Wirecard vezetőivel, Markus Braunnal és Jan Marsalekkel szemben, piacbefolyásolás és súlyos csalás miatt, mivel a befektetőket hamis pénzügyi kimutatással vezették félre. Ausztriában egyrészt azért van folytatása a német tőzsdei cég bukásának, mert sok osztrák befektető is megégette magát a Wirecard tőzsdei zuhanásában, másrészt Braun és Marsalek osztrák állampolgár is. Braun egyébként az ÖVP nagyvonalú támogatója is volt, ráadásul Sebastian Kurz meghívta a kormány munkáját támogató stratégiai csapatba, a Think Austriába is.

Elszállt az árfolyam

Múlt hét pénteken egészen 1,08 euróig zuhant a Wirecard árfolyama, miközben másfél hete még 100 euró felett álltak a jegyzések. A vállalat csődvédelem alatt áll, ami azt jelenti, hogy a működése folyamatos, és a részvényeivel is folyamatos a kereskedés, és mint ahogy az csődközeli cégek részvényeivel (lásd Hertz) lenni szokott, a részvényárfolyam minden jó hírre meredeken emelkedik, ma például egészen 6,8 euróig,

csak ma megduplázódott az árfolyam, 2 nap alatt a 6-szorosára emelkedett.



Egyrészt annak örülnek a befektetők, hogy Nagy-Britanniában tovább működhet a vállalat, másrészt annak is, hogy egyre több német politikus beszél arról, hogy életben kellene tartani a Wirecardot.

Update 10:25

Már 8 euró felett is álltak a jegyzések, vagyis a múlt heti mélypont óta közel 7,6-szorosára emelkedett az árfolyam.

Címlapkép: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg via Getty Images