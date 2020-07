Itt a brókercégek friss rangsora, megőrizte vezető helyét a Wood

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aggodalmak fokozódása a magyar tőzsde forgalmán is meglátszott az elmúlt hónapok során, a márciusi és áprilisi forgalomnövekedést májusban megnyugvás és csökkenő piaci forgalom követte, majd a magyar tőzsde forgalma júniusban ismét növekedni tudott a korábbi hónaphoz képest. A brókercégek közül a Wood júniusban megőrizte vezető helyét, míg a forgalmi rangsorban a második helyen az Erste állt, a harmadik helyet pedig a Concorde szerezte meg.

A márciusi részvénypiaci zuhanásokat követően áprilisban és májusban is emelkedtek a világ tőzsdeindexei, az erősödés június elején is folytatódott, azonban a hónap második felére megtorpant a részvénypiacok emelkedése, bár érdemes megemlíteni, hogy a Nasdaq Composite júniusban többször is új történelmi csúcsokon tudott zárni. A magyar tőzsde is erősödéssel vágott neki a júniusnak, a hónap második felében azonban a hazai részvényindex sem találta az irányt, majd június végéhez közeledve a magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX végül mérsékelt, 0,16 százalékos eséssel zárta a hónapot.

A magyar tőzsdén a júniusi, duplikált forgalom meghaladta a 655 milliárd forintot, ami 84 százalékkal magasabb a korábbi év azonos időszakához képest, azonban így is jelentősen elmaradt a márciusi, 1000 milliárd forintot meghaladó részvénypiaci forgalomtól, amely mögött a koronavírus-járvánnyal összefüggő globális eladói hullám húzódott meg.

A hazai blue chipek közül egyedül az OTP tudott emelkedni júniusban, a bankpapír 6,3 százalékkal került feljebb, ledolgozva egy keveset a korábbi eséséből, az OTP a piaci forgalom több mint 66 százalékát adta. A piaci forgalom 16,3 százalékát adó Mol árfolyama júniusban 5,7 százalékkal került lejjebb, a harmadik legnagyobb forgalmú részvény, a Richter pedig 4,3 százalékot esett. A Magyar Telekom a hazai tőzsdei forgalom 1,6 százalékát adta, a távközlési cég részvényei júniusban 2,8 százalékkal kerültek lejjebb.

Emellett érdemes megemlíteni, hogy a hónap során elindult a kereskedés a BÉT Xtend kategóriában a Gloster részvényeivel, az első napi 2150 forintos záróár után a papír a hónap folyamán 3000 forint fölött is járt.

A 15,6 milliárdos napi átlagforgalom jelentősen meghaladta az előző havi értéket, azonban így is elmaradt az áprilisi 18,2 milliárd forintos napi átlagos forgalomtól.

A brókercégek közül júniusban megőrizte vezető helyét a Wood, 168,2 milliárd forintos forgalommal, ami 25,7 százalékos piaci részesedést jelent.

Az Erste állt a második helyen 24,3 százalékos részesedéssel, míg júniusban a harmadik helyen álló Concorde részesedése 17,8 százalékos volt.

A Wood júniusban több mint duplázni tudta a forgalmát az előző év azonos időszakához képest, a Concorde forgalma 54,8 százalékkal nőtt júniusban a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva, míg az Erste esetében 59,5 százalékos volt a forgalom növekedése 2019. júniusához képest. A top tízből jelentős növekedést mutatott a KBC és a Random Capital is, míg az OTP forgalma több mint ötszörösére emelkedett júniusban a tavalyi év azonos időszakához képest.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde