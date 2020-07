Tombol a bika a tőzsdéken, a koronavírus csak az egyik lábát gáncsolta el

Mi történt az első félévben?

Túl vagyunk az év első 6 hónapján, rég nem látott izgalmakat hozott a koronavírus-járvány a tőkepiacokon. Az év első heteiben még jó volt a hangulat, majd február közepén véget ért a történelem leghosszabb ideig tartó bikapiaca a koronavírus-járvány hatására, és egy nagyjából egy hónapig tartó óriási zuhanást láttunk. A sorra érkező monetáris és fiskális élénkítő lépések viszont jelentősen hozzájárultak, hogy a részvénypiacok a sokat emlegetett V alakú felpattanást produkálják a márciusi mélypontról. Bár féléves olvasatban a legtöbb tőzsdeindex még mínuszban jár idén, az amerikai tőzsdék több mint 20 éve a legjobb negyedéves teljesítményt nyújtották 2020 második negyedévében.

Hogy mekkora hullámvasút is volt ez az előző hat hónap, azt jól példázza, hogy a VIX, a Wall Street félelem indexének is nevezett volatilitás indikátor 121 százalékot emelkedett idén. A VIX csúcspontja 82,7 pontnál volt március közepén, korrelációban a tőzsdei zuhanással, ahonnan egy folyamatos csökkenő trendben mozgott az index. Június elején ismét 40 pont fölé ugrott a VIX, ekkor több dolog is kellett a volatilitás emelkedéséhez, részben a Fed gazdasági előrejelzése józanította ki a befektetőket, de a piacok túlvettsége és a koronavírus második hullámával kapcsolatos aggodalmak is szerepet játszottak.

Visszatekintve az elmúlt félévre az is látszik, hogy kifejezetten jó döntés volt az amerikai hozamcsökkenésre játszani, a hosszú lejáratú amerikai államkötvények árfolyama jelentősen emelkedett idén. Emellett a nyersanyagpiacon is több eszköz bizonyult jó döntésnek, élen az arannyal. A részvénypiacok szempontjából egyértelműen a technológiai és biotech papírok voltak a válság nagy nyertesei, nem véletlen, hogy a tech-túlsúlyos amerikai Nasdaq részvényindex teljesített idén a legjobban a világ legfontosabb részvényindexei közül.