Új rekorddal indította a negyedévet a Nasdaq

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az európai tőzsdéken mérsékelt erősödéssel indult a nap, majd a szerdai piacnyitástól távolodva a kontinens börzéi felemásan teljesíttek, a javulást mutató kínai feldolgozóipari makroadatot bár kedvezően fogadták a befektetők, azonban a járványügyi aggodalmak árnyékot vetnek a részvénypiacok hangulatára. Mindemellett a Deutsche Boerse bejelentette, hogy a kereskedési rendszer hibája miatt több tőzsdén is le kellett állítani a kereskedést, többek között a magyar tőzsde is érintett volt. A határidős amerikai indexek negatív tartományban tartózkodtak a nyitás előtt, azonban a munkaerőpiacról és az egyik potenciális koronavírus vakcina felől is pozitív hírek érkeztek, amelyek javították a hangulatot a tőzsdéken.