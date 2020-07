Visszalép a Volkswagen, nem építi meg legújabb európai gyárát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Éveken keresztül vizsgálta a Volkswagen egy újabb európai üzem építésének lehetőségét, sokáig Bulgária és Törökország volt versenyben az új gyártási helyszínért, végül úgy tűnt, utóbbi kapja meg a lehetőséget. Ami csak egy lehetőség is marad, az Automobilwoche több forrásból is úgy értesült, hogy a Volkswagen végleg elállt a tervtől, és nem épít üzemet Törökországban. A hírt azóta a konszern is megerősítette.