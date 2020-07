Egy évtized kellett hozzá, de végül a Tesla lett a legnagyobb

Kevés olyan tőzsdei vállalat van, amelyik annyira megosztaná a befektetőket, mint a Tesla, hiszen ki venné meg egy olyan vállalat részvényét, amelyik sorsa éveken keresztül egy hajszálon függött, amelyiknek bármikor elfogyhat a pénze, amelyik a legutóbbi időkig veszteségesen működött, és amelyiknek vezetője sokszor úgy viselkedik, mint egy félbolond botrányhős, viszont ki ne fektetne A Jövő Vállalatába, A Mobilitási Szolgáltatóba, amelyik néhány év alatt kenterbe verte a dinoszaurusz autógyártókat, saját rendszert épített töltőhálózattal, otthoni napelemekkel és autótöltéssel, lassan teljes, saját ökoszisztémával, egy olyan cég, aminek a vezetője korunk egyik legnagyobb zsenije? Ugye, hogy megosztó? Ha csak a piaci értéket nézzük, akkor a Muskot és a Teslát istenítő tábornak van igaza, ez a cég most már a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója, annyit ér, mint a Volkswagen, a Daimler és a BMW együtt, és apróként még hozzáadva a Ferrarit. Fun fact: a Tesla szinte napra pontosan 10 éve, 2010. június 29-én ment tőzsdére, vagyis majdnem pontosan egy évtized alatt lett kis tőzsdei cégből a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója.

Rekordok

Új csúcsra, 1120 dollárra emelkedett a Tesla árfolyama, csak idén 167 százalékkal került feljebb a jegyzés.

Ezzel pedig a Tesla piaci értéke is soha nem látott magasságba, 207 milliárd dollárra emelkedett, ezzel az amerikai cég a világ legnagyobb piaci értékű autógyártója, megelőzve az elmúlt években toronymagasan vezető Toyotát. Mostanra a Tesla több mint 40 milliárd dollárral nagyobb piaci értékű, mint a 3 nagy német autógyártó, a Volkswagen, a Daimler és a BMW együtt, és 3,5-ször akkora, mint a két nagy amerikai autógyártó, a GM és a Ford együttesen.

A Tesla még egy éve is csupán hatod akkora cég volt, mint a Toyota, most pedig már nagyobb a piaci kapitalizációja, mint a világ egyik legnagyobb autógyártójáé.

Mi a sztori a Teslában?

A részvényárfolyam emelkedése mögött vannak olyan okok, amik nem újak, már évek óta ezekkel magyarázható a Tesla szárnyalása, például

a Tesla egy olyan pályán versenyez, az elektromos autók piacán, amely mindenkinek új, és nagyon úgy tűnik, hogy a versenytársaknál jobban veszi az akadályokat

a Tesla A jövő mobilitási szolgáltatója, autóflottája hamarosan alkalmas lehet önvezetésre (még nem tartanak ott, de mindenki másnál előrébb járnak)

a cég ökoszisztémát (önvezető rendszer, infotainment, később appek stb.) hoz létre, hasonlóan az Apple-höz, csak itt most az autógyártásban, a mobilkommunikációs piacon láttuk, ez hova vezet, az iparági profit oroszlánrésze az Apple-nél csapódik le,

az ökoszisztémán túl a Tesla komplett rendszer kínál, töltőhálózattal

miközben a hagyományos autógyártókat egyre inkább megfojtják a szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok, a Teslának ezzel nincs gondja,

de nem csak a szigorodó szabályozói környezettel küzdenek az autógyártók, a Tesla sok mindent meglépett már, ami a hagyományos autógyártókra még vár, elég csak az over-the-air szoftverfrissítésre vagy az online autóértékesítésre gondolni, számtalan terület van, ahol a Tesla versenyelőnye tetemes,

egyre több országban támogatják egyre magasabb összeggel az elektromos autók vásárlását, ebből a Tesla is profitál (nálunk például pont nem, Magyarországon a nagyobb értékű elektromos autók vásárlásához nem jár állami támogatás), a legfrissebb német programban például a maximális, 9 ezer eurós támogatásra (6 ezer euró állami, 3 ezer euró gyártói támogatás) a Model 3 is jogosult,

a Tesla részvényeiben masszív shortállomány alakult ki az elmúlt években, és bár idén év közben jelentősen csökkent a shortok volumene, még mindig fontos szerepet játszik ezeknek a pozícióknak a zárása akkor, amikor jó hírekre tovább emelkedik az árfolyam.

És vannak friss okok is az árfolyam emelkedése mögött,

miközben az európai autógyártók sorra halasztják el vagy fújják le gyárépítési terveiket, a Tesla tovább terjeszkedne, most az USA-ban építene új gyárat a Tesla még idén, ott a Model Y-t gyártják majd,

egyre több információ érkezik arról, hogy a Teslánál hamarosan elkezdik felpörgetni a Semi nevű teherautó gyártását (valószínűleg már csak 2021-ben), ezzel egy új piacra lép be a vállalat,

hamarosan érkeznek a Tesla második negyedéves számai (a negyedév közel felében a koronavírus-járvány miatt zárva volt a fremonti üzem), a befektetők megelőlegezték a cégnek, hogy újra nyereséget ér el a cég, és magasabb értékesítésről számol be, mint a menedzsment 65 ezer darabos értékesítési előrejelzése,

egyre reálisabb, hogy a Tesla részvényei bekerülnek az S&P 500 indexbe, aminek azért örülhetnek a befektetők, mert újabb alapok, ETF-ek vásárolhatnak majd a vállalat részvényeiből. Az indexbe való bekerülés feltétele, hogy a vállalat elmúlt 4 negyedéves kumulált profitja pozitív legyen, és az aktuális negyedévben is profitot érjen el a cég. A Tesla az elmúlt 3 negyedévben profitábilis volt (143, 105 és 16 millió dollár profit), így, ha az idei második negyedévben is az volt, akkor teljesíti az S&P 500-ba való kerülés kritériumát.

Nagyra nőtt

A Tesla egy évtizede még csak egy optimista próbálkozás volt az autópiacon, mint az elmúlt években sok más gyártó, a Faraday Future, a Rivian, a Byton, vagy a porszívógyártó Dyson próbálkozása ezen a piacon, a legtöbben azonban elbuktak, miközben a Tesla egyre nagyobbra nőtt. 2010-ben az árbevétele még csupán 117 millió dollár volt, tavaly pedig már közel 25 milliárd dollár, és a várakozások szerint 3 év múlva akár már több mint 50 milliárd dollár is lehet.

A Tesla az elmúlt negyedévekben már képes volt arra, hogy negyedéves szinten több mint 100 ezer autót gyártson és adjon el, ráadásul a Model Y gyártásának és a kínai termelés felfutásának köszönhetően most ugrik majd csak meg a gyártás. Mondjuk, a Volkswagen hetente közel kétszer annyi járművet gyárt, mint a Tesla egy negyedév alatt, de nagyon sok szempontból nem is egy pályán versenyeznek.

Nagy adag optimizmus

A Tesla árazása mindig is értelmezhetetlen volt a hagyományos autógyártókéhoz mérve, mostanra pedig még tágult is az árazási olló. Miközben P/S alapon az autógyártók árazása jellemzően a 0,1-0,5-ös sávban szóródik, addig a Tesla 5,5-ös szorzón forog, de mint ahogy az már ezen a grafikonon is jól látszik, a várakozások szerint az amerikai cég bevétele a következő években is masszívan nőhet, miközben például az európai autógyártóké jellemzően csökkenni fog.

Itt egy grafikon, ami még jobban mutatja a várható trendeket: miközben a Tesla bevétele a tavalyi csúcsévhez képest éves átlagban több mint 50 százalékkal bővülhet idén és jövőre, addig a nagy európai és amerikai autógyártók bevétele még 2021-ben is elmaradhat a tavalyi szinttől.

A P/E ráta alapján is jól látszik, nem autógyártóként árazzák a befektetők a Teslát, miközben a hagyományos autógyártók részvényei jellemzően 5-10 közötti P/E rátán forognak, addig a Tesla 100-ason, és miközben a Ferrarinál az iparágban kiemelkedő marzsokkal is indokolható a magas árazás, a Teslánál még ezzel sem.

Összességében a befektetők

egyrészt azt árazzák, hogy a következő években is masszívan két számjegyű mértékben növekszik majd a Tesla értékesítése, bevétele és profitja, ehhez pedig az kell, hogy folyamatosan bővítsék a termékpalettát (a következő években a Roadster, a Semi és a Cybertruck érkezik), az új járművek gyártását pedig minél gyorsabban felskálázzák,

másrészt pedig azt, hogy a Tesla már most jóval több, mint egy autógyártó, inkább egy tech cég, amelyik egyre inkább nem a vassal, hanem az ökoszisztémával keres majd pénzt.

Az elemzőknek sem könnyű

Ahogy emelkedett a Tesla árfolyama, úgy emelkedett a vállalat részvényeit eladásra ajánló elemzők aránya is, egyre kevésbé bírja már el az Excel a Tesla árfolyamának emelkedését.

Az elemzői célárak is nehezen tudják követni a lépést az árfolyammal, a Reuters adatbázisában szereplő célárak átlaga 34 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenlegi árfolyam.

Update 14:35

A piacnyitás előtti kereskedésben 9 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama, miután a vállalat közzétette második negyedéves értékesítési adatait. A vállalat 90 650 autót szállított ki, miközben az elemzők 72 ezerrel számoltak a FactSet összesítése szerint. 80 050 Model 3-at és Y-t szállítottak, Model S-ből és X-ből pedig 10 600 darabot szállítottak ki.

