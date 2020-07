Besegített a piac az Uniqának: jöhet a régiós Axa biztosítók felvásárlása

Az Uniqa közel 1 milliárd euróért felvásárolja az Axa leányvállalatait három növekvő európai piacon, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában – közölte februárban a társaság, ahogy arról annak idején beszámoltunk.

A jelentős akvizíció 5 millió új ügyfelet és 8 millió euró értékű plusz biztosítási díjat jelent az osztrák biztosítási vállalatnak.

Tegnap este bejelentette azt is az osztrák biztosítócsoport, hogy a felvásárlást részben egy most sikeresen lezárt, 600 millió eurós kötvénykibocsátásból finanszírozza, emellett 200 millió eurónyi zöld kötvényt is sikeresen a piacra dobtak.

A július 9-ével a bécsi tőzsdére is bevezetendő senior kötvényre ötszörös, a Tier II besorolású zöld kötvényekre kilencszeres befektetői kereslet mutatkozott.

Az Uniqa februári akvizíciós bejelentését nagyon kedvezően fogadta a piac, az azt követő hónapokban azonban a koronavírus miatt nem tért még magához a biztosítócsoport részvényárfolyama:

