Eséssel zárt a magyar tőzsde

A korábbi botránysorozat fényében egyre valószínűbb forgatókönyv, hogy a Wirecard a jelenlegi formájában nem működhet tovább, és feldarabolás előtt áll. A vállalatcsoportnak több értékes eszköze is van, például a Wirecard Bank, amellyel kapcsolatban a legnagyobb német bank, a Deutsche Bank is érdeklődik. Egyelőre pénzügyi segítségről van szó a Deutsche Bank közleménye szerint, lapértesülések szerint azonban a Deutsche Bank ennél tovább is menne, és elképzelhető, hogy megvásárolja a Wirecard bankját, amely egyébként nem áll csődvédelem alatt. A befektetők egy része azt reméli, hogy a Deutsche Bank színre lépésével verseny indulhat a Wirecard eszközeiért, ami a Wirecard árfolyamát is a magasba emelheti. Ez egyelőre még nem történt meg, a Wirecard árfolyama 3 nap alatt 9,2 euróról közel harmadára, 3 euróra zuhant. Ma egyébként 7,7 százalékot emelkedett.