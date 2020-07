Feldarabolás előtt a Wirecard, beszállhat a Deutsche Bank

Záporoznak a hírek minden idők legnagyobb DAX-botrányával kapcsolatban, a Wirecard üzleti partnerei egymés után szakítják meg kapcsolataikat a német céggel, közben egyre valószínűbb, hogy a Wirecardot feldarabolják, ebben pedig aktív szerepet játszhat a Deutsche Bank.

Az üzlet az üzlet

Korábban már írtunk arról, hogy miután a Wirecard csődvédelembe menekült, a cég ügyfelei közül több is azt tervezte, hogy megszakítja üzleti kapcsolatait a német vállalattal, a Visa és a Mastercard, valamint a japán SoftBank és annak cégei álltak ennek a listának az élén. Most újabb nevek is feltűntek, az Aldi Süd bejelentette, hogy a hitelkártyás fizetésekre már egy másik szolgáltató, a Payone szolgáltatásait veszik igénybe, a SoftBank befektetései is egymás után szakítják meg üzleti kapcsolatukat a Wirecarddal, a GRAB már néhány napja be is jelentette, és szintén megszűnik az együttműködés az Auto1 és a GetyourGuide SoftBank-cégekkel is, és lapértesülések szerint csak idő kérdése, hogy a japán befektetési cég más vállalatai, például a Sprint, a Brightstar vagy az Oyo is megszakítsa kapcsolatait a német botránycéggel.

Veszélyben a munkahelyek

Eddig 1270 munkavállaló érintett a Wirecard AG és 6 leányvállalat fizetésképtelensége miatt, a Wirecard leányvállalatai egymás után kérnek csődvédelmet, a Wirecard Technologies GmbH, a Wirecard Issuing Technologies GmbH, a Wirecard Service Technologies GmbH, a Wirecard Acceptance Technologies GmbH, a Wirecard Sales International Holding GmbH és a Wirecard Global Sales GmbH is csődvédelmet kért.

Feldarabolás

Egyre valószínűbb forgatókönyv, hogy a Wirecard a jelenlegi formájában nem működhet tovább, és feldarabolás előtt áll. A vállalatcsoportnak több értékes eszköze is van, például a Wirecard Bank, amellyel kapcsolatban a legnagyobb német bank, a Deutsche Bank is nyilatkozott:

Alapvetően elképzelhető, hogy az üzleti tevékenység folytatásához segítséget nyújtsunk, amennyiben az szükséges,

mondta a Deutsche Bank egyik szóvivője.

Egyelőre tehát pénzügyi segítségről van szó, lapértesülések szerint azonban a Deutsche Bank ennél tovább is menne, és elképzelhető, hogy megvásárolja a Wirecard bankját, amely egyébként nem áll csődvédelem alatt. A befektetők egy része azt reméli, hogy a Deutsche Bank színre lépésével verseny indulhat a Wirecard eszközeiért, ami a Wirecard árfolyamát is a magasba emelheti. Ez egyelőre még nem történt meg, a Wirecard árfolyama 3 nap alatt 9,2 euróról közel harmadára, 3 euróra zuhant. Ma egyébként 15 százalékot emelkedett.

A Wirecard útját évek óta botrányok kísérik, a bomba azonban idén nyáron robbant, amikor kiderült, 1,9 milliárd euróval nem tud elszámolni a cég, a vállalat könyvvizsgálója, az EY pedig emiatt nem tudja jóváhagyni a német vállalat 2019-es beszámolóit.

Az elmúlt napokban felgyorsultak az események,

negyedik alkalommal halasztották el a vállalat 2019-es beszámolójának a közzétételét,

a Moody’s bóvli kategóriába minősítette le a vállalatot,

a menedzsment elismerte, nagy valószínűséggel nem létezik az az 1,9 milliárd eurós tétel, ami miatt a könyvvizsgáló nem tudta lezárni a Wirecard 2019-es kimutatásait,

a korábbi vezérigazgatót, Markus Braunt letartóztatták, majd még aznap 5 millió euró óvadék mellett szabadlábra bocsátották

a Moody’s bejelentette, hogy már nem készít hitelbesorolást a vállalatról,

csődeljárást kezdeményezett a vállalat,

a Wirecard legfontosabb üzleti partnerei tervezik, hogy megszakítják kapcsolatukat a német vállalattal

