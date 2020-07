Erdély, Jesolo, és a Kéktúra lehetnek az idei év kedvenc utazási célpontjai

A járványhelyzet csökkenésének köszönhetően számos ország nyitotta meg határait egymás állampolgárai számára. A karanténkötelesség eltörlése, a hosszú bezártsággal töltött hónapok és a jó idő az utazási hajlandóságra is hatással volt, ugyanis egyre bátrabban kelnek útra a vakációzók, és az 1 hetes utazással kapcsolatban is emelkedés volt megfigyelhető

Június 5-től korlátozásmentesen lehet utazni Ausztria, Csehország és Szlovákia területeire, azaz nincs szükség negatív koronatesztre és a 2 hét karanténkötelességet is eltörölték. Ezen intézkedéseknek köszönhetően az utazási hajlandóság tovább emelkedett az elmúlt hetekben, a szállásfoglalással kapcsolatos említésszámok 66%-kal magasabbak voltak, mint a rendelet előtt. Habár a magyarok 40%-a szerint nincs ok a félelemre a járvány utáni turisztikai utazásokkal kapcsolatban, a tavalyi évhez képest továbbra is alacsony szinten áll a turizmus - derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elemzéséből.

Merre, mivel és mennyi időre?

A magyarok 67%-a utazik évente belföldön, külföldre pedig 26%-uk látogat el. Hazánkon belül autót használnak vágyott úticéljuk eléréséhez a kirándulók, külföldre pedig leginkább repülőgéppel utaznak, aminél kiemelt szempont, hogy közvetlen, charter járat legyen.

A közösségi média rendszeres vizsgálata alapján kiderült, hogy az elmúlt időszak tervezett úticéljai között Erdély, Jesolo, Bibione, Ciprus és Horvátország szerepel,

belföldön pedig megnőtt a kereslet Révfülöp, Sátoraljaújhely, Szeged és Sóstógyógyfürdő iránt, emellett pedig nagy számban felbukkant a beszédtémák között a Kéktúra és a magyar várak felkeresése - derül ki az MTÜ megbízásából készített kutatásból.

A tavalyi évhez képest 11%-kal népszerűbbek az 1 napos kiruccanások, főképp az aktív szabadidős tevékenységek és a városlátogatások, a gyógyfürdők iránt azonban hanyatlani látszik a kereslet. Leginkább a Budapesttől alig 60 kilométerre fekvő Katalinpuszta, a Balaton-felvidék, a Parádsasváron található Károlyi-kastély és szomszédos Ausztriában fellelhető Kittenberger élménykert jelent meg kedvelt célpontként a magyar kirándulók között.

Akik több napra utaznak el (39%), kifejezetten a wellness-hétvégéket, az 1 hetet nyaralni vágyók (12%) pedig a külföldi desztinációkat részesítik előnyben. Külhoni desztinációk esetén magas a kinnrekedéstől való félelem.

Mindhárom utazástípus esetében (1 napos, hétvégi, 1 hetes) a Facebook a legaktívabb tartalomforrás, élménymegosztás az Instagramon leginkább a hétvégi utazások kapcsán jelenik csak meg. Az utazási tervekről szóló videós bejegyzésekből 100%-kal több tartalom került ki az előző időszakhoz képest.

Címlapkép: Getty Images