Hat vonzó technológiai részvény, ami nagyot szólhat a következő években

A Piper Sandler elemzője felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó számítástechnikai cégek részvényeit követi és a TipRanks adatbázisa alapján Brent Bracelin a legpontosabb előrejelzést adó elemző a Wall Streeten. A szakértő hat olyan technológiai részvényt tartalmazó listát állított össze, amelyek bár drágának is tűnhetnek, azonban az elemző nagy lehetőséget lát ezen cégek papírjaiban, és szerinte a hosszú távú befektetők számára érdemes számolni ezekkel a részvényekkel.

A Piper Sandler elemzőjét a TipRanks adatbázisa alapján június elején a Wall Street legpontosabb elemzőjeként tartották számon. Az általa követett felhőalapú számítástechnikai cégek papírjai nagyot emelkedtek idén, miután a vállalatok februárban és márciusban azzal szembesültek, hogy a távolról történő munkavégzés és a felhőalapú szolgáltatások mennyire fontos szerepet játszanak valójában.

A Brent Bracelin által követett vállalatok mindegyike üzleti fókusszal rendelkezik, és a szakértő szerint közülük több is száz százalékot emelkedett mindössze néhány hónap alatt. Bár az elemző úgy gondolja, hogy a következő év bizonytalanságot tartogathat egyik-másik cég számára, azonban összességében optimista ezen vállalatok jövőbeli kilátásaival kapcsolatban.

A szakértő kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben a felhőalapú vagy a vállalati digitális szolgáltatások penetrációja egy százalékról tíz százalékosra nőtt, és úgy gondolja, hogy 2030-ra ez az arány akár ötven százalékosra nőhet. Mindez nem jelent könnyű döntést a rövid távú befektetők számára, azonban aki a következő öt vagy tíz év távlatában gondolkodik, annak érdemes lehet megfogadnia Bracelin javaslatát, amely szerint az alábbi hat részvényt érdemes megvásárolni egy esetleges kedvező beszállási lehetőség esetén.

Brent Bracelin szerint ezen cégek előtt állnak a legnagyobb lehetőségek, ezen vállalatok megkülönböztető technológiával és versenyelőnnyel rendelkeznek, és hosszabb távon többmilliárd dolláros vállalatokká válhatnak és fenntarthatják a magas növekedésüket a következő évtizedben.

Az elemző mindemellett hozzátette, hogy akinek ez túl bonyolultnak tűnik, az egyszerűen befektethet a Microsoft részvényeibe is, szerinte a Microsoft valószínűleg az egyik legjobban pozícionált vállalat ahhoz, hogy képes legyen kihasználni a felhőalapú szolgáltatások és a mesterséges intelligencia irányába történő elmozdulást.

Azonban az új, és kevésbé ismert cégek részvényeibe fektetni kívánó befektetők számára az elemző az alábbi listát állította össze.

MongoDB

A MongoDB húsz év alatt az első adatbázissal foglalkozó társaság, ami tőzsdére lépett, az elemző szerint 55 milliárd dolláros adatbázisszoftver-piaccal foglalkoznak, és a penetrációjuk 2 százaléknál alacsonyabb, ami kiaknázatlan lehetőséget kínál a cég számára, ami akár a következő Oracle is lehet. A cég részvényárfolyama idén 71,2 százalékkal került feljebb és a szakértő szerint elképzelhető, hogy a vállalat az iparág domináns társaságává váljon.

Shopify

A Shopify idén 159 százalékkal került feljebb, a cég részvényárfolyama szerdán átlépte az ezerdolláros határt, túlszárnyalva az elemző korábbi célárát. A szakértő úgy vélte, a társaságok nagy része -beleértve a nagy cégeket és a kis családi vállalkozásokat is- is fizetne a Shopify e-kereskedelmi platform szolgáltatásáért. A cég bevétele Bracelin szerint 10-12 milliárd dollárra duzzadhat, ami több mint ötszáz százalékos növekedést jelentene a tavalyi 1,6 milliárd dollárhoz képest.

Twilio

A Twilio árfolyama idén 136 százalékot emelkedett, és a szakértő szerint a nagyvállalatok előszeretettel veszik igénybe a cég szolgáltatásait, azért, hogy javítsák saját ügyfélkapcsolati tevékenységüket. Az elemző szerint a Twilio bevétele az elmúlt év 1,1 milliárd dolláros értékéről 5-8 milliárd dollárosra nőhet az elkövetkező öt év folyamán.

Bill.com

A kisvállalkozások egy része még csekkeket használ, ami az elemző szerint hatalmas piacot jelent a Bill.com által kínált automatizálási szolgáltatások számára, mindez részben magyarázhatja is a részvényárfolyam idei, 129 százalékos emelkedését. A cég a teljes kisvállalati háttérfolyamatokat automatizálja.

Veeva Systems

A Veeva Systems idén 72 százalékkal került feljebb és Brent Bracelin a cég szolgáltatásai mellett kiemelte a társaság magas marzsait és növekedési potenciálját is. Az elmúlt öt évben a vállalat az élettudományi társaságok front office tevékenységét automatizálta és modernizálta, és a cég most a back office tevékenységeket is automatizálja.

Coupa Sofware

A Coupa Sofware idén 98,7 százalékot emelkedett, és az elemző kiemeli, hogy a vállalat termékei elég erősek ahhoz, hogy a konzervatív költekezést követő cégek magatartását is megváltoztassák. A társaság a nagyvállalatok beszerzési folyamatát automatizálja, a szakértő szerint a Bill.com a kisvállalati háttértevékenységet automatizálja, míg a Coupa Sofware a nagyvállalatok esetében teszi ugyanezt.

