Jó minőségű befektetést keresel? Erre a 14 izgalmas részvényre érdemes figyelni

A tőzsdék az elmúlt hónapok folyamán nagyot emelkedtek, azonban a részvénypiaci felpattanás közepette a befektetők továbbra is aktívan keresik a jó vételi lehetőségeket. Ehhez nyújthat segítséget a Jefferies stratégája, aki 14 részvényt tartalmazó listát állított össze, amelyen stabil pénzügyi helyzetű, magasabb tőkearányos megtérüléssel rendelkező papírokat válogatott össze, amelyek árazása sem tűnt elrugaszkodottnak.

A Jefferies stratégája szerint a részvénypiacok teljesítménye meglehetősen furcsa volt a tőzsdei felpattanás alatt, Steven DeSanctis szerint a rendkívül alacsony kamatkörnyezetben a rossz pénzügyi helyzetben lévő cégek részvényei igen jól teljesítettek, mivel a laza pénzügyi kondíciók nekik kedveztek a leginkább, a szakértő szerint az alacsony tőkearányos megtérüléssel rendelkező vállalatok részvényei felülteljesítették a magasabb tőkearányos megtérüléssel rendelkezők papírjait.

A Jefferies elemzése szerint az egészségügyi részvények ralija a furcsaság egyik fontos oka, amelyben kiemelték, hogy az egészségügyi papírok megtérülése általában alacsonyabb. Az alacsonyabb megtérülésű cégek papírjai a megszokottnál drágábbak és a magasabb megtérüléssel rendelkező cégek részvényei olcsóbbnak tűnnek historikus összehasonlításban. A szakértő szerint mindez azonban megváltozhat.

A stratéga szerint a kisebb, és kevésbé drága cégek részvényei vélhetően jól teljesíthetnek, miután a többletlikviditás és a gazdaság visszapattanása jó hírt jelent ezen társaságok számára. Az olcsó részvények továbbra is nagyon olcsók abszolút bázison a szakértő szerint, annak ellenére is, hogy a mélypontokról esetenként több mint 50 százalékot emelkedtek. A Fed által a hitelpiacok számára nyújtott támogatás jobban segíti az alacsony kapitalizációval rendelkező cégeket, mint a nagyvállalatokat.

A stratéga olyan magas megtérüléssel rendelkező kisvállalatok részvényeit válogatta össze, amelyek pénzügyi szempontból egészségesek, és az eredményvárakozásaikat figyelembe véve meglehetősen olcsók.

Ezen vállalatok piaci kapitalizációja 1 és 30 milliárd dollár közötti, míg a tőkearányos megtérülésük (ROE) 10 százalékos, vagy annál magasabb. A tőkeáttételük vagy csökken, vagy 5 százalékosnál alacsonyabb emelkedést mutatott, ami azt mutatja, hogy ezen cégek pénzügyi helyzete stabil, vagy javuló. A Jefferies mind a 14 cég részvényét vételre ajánlotta.

1. Lithia Motors

A Lithia Motorst egy Chrysler-Plymouth-Dodge kereskedésként 1946-ban alapították meg, Oregon államban, a cég fokozatosan növekedett, a társaság részvényeit 1996-ban vezették be a tőzsdére, a vállalat mára az Egyesült Államok egyik legnagyobb autókereskedőjévé vált. A cég piaci kapitalizációja 3,1 milliárd dollár, a P/E rátája 11,7, míg a tőkearányos megtérülése 19,3 százalék.

2. Core-Mark

A társaság családi vállalkozásként 1888-ban kezdte meg működését San Franciscoban, a cég mára Észak-Amerika jelentős méretű fogyasztási cikk forgalmazójává nőtte ki magát. A vállalat piaci kapitalizációja 1,1 milliárd dollár, a P/E rátája 13,5, a tőkearányos megtérülése 10,6 százalék.

3. LKQ

Az LKQ autókhoz és más járművekhez gyárt alternatív és speciális alkatrészeket, a vállalat Észak-Amerika és Európa mellett taiwani operációval is rendelkezik. A társaság piaci kapitalizációja 7,4 milliárd dollár, a P/E rátája 11,6, a tőkearányos megtérülése 12 százalék.

4. BorgWarner

Az autóipari beszállító, a BorgWarner bevétele 2019-ben 10,2 milliárd dollár volt, a cég 19 országban van jelen, és a társaság világszerte nagyjából huszonkilencezer munkavállalóval rendelkezik. A vállalat piaci kapitalizációja 6,8 milliárd dollár, a P/E rátája 10,4, a tőkearányos megtérülése 15,9 százalék.

5. Signature Bank

A New York-i székhelyű kereskedelmi bank, a Signature Bank New York városa mellett az állam más megyéiben is rendelkezik egységekkel, a társaság 2018-ban az USA nyugati partjára is kiterjesztette működését és San Franciscóban nyitott fiókot. A társaság piaci kapitalizációja 5,4 milliárd dollár, a P/E rátája 9,9, a tőkearányos megtérülése 11,6 százalék.

6. Synchrony Financial

A társaságot a harmincas évek elején, a nagy gazdasági világválság alatt alapították, a vállalat egy pénzügyi szolgáltatócég, amelynek fogyasztói finanszírozási üzletága az Egyesült Államokban a saját márkás hitelkártyák legnagyobb kibocsátója. A Synchrony Financial piaci kapitalizációja 13,5 milliárd dollár, a P/E rátája 8,1, a tőkearányos megtérülése 21,9 százalék.

7. LPL Financial

Az LPL Financial egy független amerikai brókercég, a társaság az idei első negyedév végén több mint tizenhatezer pénzügyi tanácsadóval rendelkezett. A vállalat piaci kapitalizációja 5,9 milliárd dollár, a P/E rátája 13,7, a tőkearányos megtérülése 55,4 százalék.

8. Virtu Financial

A Virtu Financial pénzügyi-, és árjegyzési szolgáltatásokat nyújtó vállalatként likviditást nyújt több mint huszonötezer értékpapírban, harminchat országban világszerte, a vállalat szerint ezáltal segítve a piacok hatékony működését. A cég piaci kapitalizációja 2,8 milliárd dollár, a P/E rátája 11,2, a tőkearányos megtérülése 15,1 százalék.

9. McKesson

A Texas-i székhelyű McKesson többek között gyógyszerészeti ellátási lánc menedzsmenttel és más egészségügyi technológiai szolgáltatásokkal foglalkozik, a társaság több mint hetvennyolcezer alkalmazottal rendelkezik. A vállalat piaci kapitalizációja 24,4 milliárd dollár, a P/E rátája 9,2, a tőkearányos megtérülése 13,7 százalék.

10. Oshkosh

Az Oshkosh Corporation speciális járműveket, és teherautó karosszériákat készít, többek között a védelmi célú, a tűzoltósági és más vevők számára is. A társaság piaci kapitalizációja 4,7 milliárd dollár, a P/E rátája 13, a tőkearányos megtérülése 18,7 százalék.

11. HD Supply

Az HD Supply Észak-Amerika egyik legnagyobb ipari forgalmazó cége, a vállalat két legfontosabb üzleti egysége a létesítmények karbantartására, valamint ipari-, és építőipari tevékenységre fókuszál. A társaság piaci kapitalizációja 5,3 milliárd dollár, a P/E rátája 11,9, a tőkearányos megtérülése 29,8 százalék.

12. Alliance Data Systems

A vállalat üzletágai többek között hűség-, és marketing kampányokkal foglalkoznak, a cég többek között a kiskereskedelmi, az utazási és gyógyszerészeti iparágakban tevékenykedő cégek számára is nyújt szolgáltatásokat. Az Alliance Data Systems piaci kapitalizációja 2,1 milliárd dollár, a P/E rátája 3,7, a tőkearányos megtérülése 25,1 százalék.

13. Eastman Chemicals

Az Eastman Chemicals speciális anyagokkal foglalkozó vállalat, amely a fogyasztók által naponta használt termékekhez köthető anyagok gyártásában érdekelt. A céget 1994-ben választották le az Eastman Kodakról. A vállalat világszerte több mint ötven helyszínen folytat gyártási tevékenységet, a cégnek világszerte több mint tizennégyezer alkalmazottja van. Az Eastman Chemicals piaci kapitalizációja 9 milliárd dollár, a P/E rátája 10,1, a tőkearányos megtérülése 13,5 százalék.

14. Celanese

A társaság speciális anyagokat és vegyipari termékeket gyárt, amelyeket több iparágban és fogyasztási célokkal is felhasználnak. A vállalat termékeit Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában gyártja. A Celanese piaci kapitalizációja 9,8 milliárd dollár, a P/E rátája 9,6, a tőkearányos megtérülése 27,1 százalék.

(BusinessInsider)

Címlapkép forrása: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images