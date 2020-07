Erősödnek az amerikai tőzsdék, új csúcsra húzták a Teslát

Felpattantak az európai tőzsdék hétfőn, a befektetők a várt gazdasági fellendülés mellett a koronavírus elleni lehetséges gyógymód körüli hírekre fókuszáltak elsősorban, miután pénteken jelentették be, hogy az EU engedélyezte a Gilead koronavírus gyógyszerének feltételes forgalomba hozatalát. Majd a Sunday Times a hétvégén arról számolt be, hogy az Egyesült Királyság közelebb került egy 500 millió fontos tranzakció megkötéséhez, a Sanofival és a GlaxoSmithKline-nal, hatvan millió dózisnyi, potenciális vakcináról. Az irányadó európai részvényindexek a délelőtt második felében továbbra is emelkednek, a DAX 1,9 százalékos emelkedése mellett a CAC40 1,8 százalékkal került feljebb és az európai nagybankok részvényei is igen jól teljesítenek ma délelőtt.