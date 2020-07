Több száz tudós szerint a levegőben is terjedhet a koronavírus

Több száz tudós van azon a véleményen, hogy a koronavírus a levegőben terjedve is fertőz, nem csak cseppfertőzéssel, mint ami az általános vélekedés és a WHO álláspontja. Ha csak cseppfertőzéssel terjedne, akkor emberről emberre akkor ugrana át a vírus, amikor a fertőzött beszél, köhög, vagy tüsszent. Az, hogy a levegőben is terjed, pedig azt jelenti, hogy a levegőben keringő kis részecskék is megfertőzhetnek embereket.

A The New York Times információi szerint 32 ország 239 tudósa tervez a héten egy nyílt levelet intézni az Egészségügyi Világszervezethez (WHO), amit egy tudományos lapban publikálnának. Arra kérik a WHO-t, hogy vizsgálja felül az ajánlásait, tekintettel arra, hogy a levegőben keringő kisebb koronavírus-részecskék is meg tudnak fertőzni embereket.

A WHO egyelőre nem válaszolt a Reuters megkeresésére, de korábban azt állította, hogy nincs rá meggyőző bizonyíték, hogy a levegőben terjedne a koronavírus. A szervezet járványmegelőzési vezetője szerint különösen az elmúlt hónapokban merült fel annak a lehetősége több alkalommal is, hogy a levegőben terjedhet a vírus, de ezt egyelőre nem támasztják alá sziklaszilárd bizonyítékok.

