Egyre nagyobb esés a magyar tőzsdén

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Lejjebb kerültek az irányadó európai részvényindexek kedden, a járványügyi aggodalmak mellett az Európai Bizottság által közzétett előrejelzés is árnyékot vetett a részvénypiacok hangulatára, miután a tavaszi előrejelzéshez képest rontottak a növekedési kilátásokon. A magyar tőzsde is lefordult, a hazai blue chipek közül a Richter és az OTP teljesít a leggyengébben. A tengerentúli tőzsdéken is esséssel indult a keddi kereskedés.