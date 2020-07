Véleményt mondott a Jefferies a Richter csodakészítményéről

A Richtert követő elemzőház, a Jefferies keddi gyorskommentárjában kiemeli, hogy a társaság készítménye, a Vraylar növekedése stagnált a járványügyi lezárás közepette, azonban az elemzők úgy vélekednek, hogy mindez nem trendszerű, és arra számítanak, hogy a növekedés folytatódik majd, ahogy az Egyesült Államok lakossága maga mögött hagyja a járványügyi lezárásokat. A Jefferies elemzői vételre ajánlják a Richter részvényeit, 8 000 forintos célár mellett, a Jefferies célára 17,3 százalékkal magasabb a Richter hétfői záróárával összehasonlítva.

A Jefferies elemzői legutóbb kiemelték, hogy a Vraylarnál a receptfelírások növekedése stagnált a lezárások alatt és most azt is hozzátették, hogy a stagnálás tovább folytatódott. Az elemzők úgy vélik, hogy a növekedés stagnálása átmeneti lehet a járványügyi lezárások közepette. A heti receptfelírások növekedése (év/év alapon) továbbra is meghaladja a nyolcvan százalékot.

Az elmúlt két hónap új receptfelírási adatai azt mutatják az elemzők szerint, hogy a növekedés közelmúltban tapasztalható lassulása átmeneti lehet a csökkenő beteglátogatások következtében és a növekedés folytatódhat, amint az Egyesült Államok lakossága maga mögött hagyja a járványügyi lezárásokat.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre