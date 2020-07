Jön a Samsung új csúcsmobilja: augusztus 5-én kiderül, hogy milyen lesz

Augusztus 5-én kerül sor a Samsung következő nagy eseményére, ahol a vállalat bemutathatja a legújabb okostelefonját. A média egy felsőkategóriás mobil, a Galaxy Note 20 legújabb verziójának bemutatóját várja. De a SamMobile szerint idén a Samsung technikai problémákkal sújtott hajtogatható okostelefonjából is várható egy újabb készülék, ez a Galaxy Z Fold 2 nevet kaphatja.

Rendszerint minden évben augusztusban tartja az új termékek bemutatóját a Samsung, ez idén sem lesz ezek szerint másként, annyi a különbség, hogy ezúttal a koronavírus-járvány miatt virtuális esemény lesz.

Korábban már kiszivárogtak képek a készülékről:

What do you think of the color? #Note20